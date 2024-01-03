В Харькове звучат взрывы

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В находящемся под контролем официальной Украины Харькове снова раздаются взрывы, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики. По предварительным данным, имеют место атаки ракетами С-300.
Ранее о том, что Харьков вновь находится под ракетным обстрелом, сообщил мэр города Игорь Терехов.
За последние пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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В Харькове произошла серия взрывов, есть пострадавшие
За последние пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.
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Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
В Харькове и области произошла серия взрывов
В Харькове произошла серия взрывов, есть пострадавшие
Артем Путинцев