Глава офиса Зеленского Ермак объявил об отставке на фоне корупционного скандала

28 ноября 2025, 18:35

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил Владимир Зеленский.





В своем видеообращении глава киевского режима отметил, что вскоре произойдет перезагрузка его офиса. Уже завтра Зеленский переговорит с кандидатами на пост, который ранее занимал Ермак.





«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил политик.