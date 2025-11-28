Достижения.рф

Глава офиса Зеленского Ермак объявил об отставке на фоне корупционного скандала

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил Владимир Зеленский.



В своем видеообращении глава киевского режима отметил, что вскоре произойдет перезагрузка его офиса. Уже завтра Зеленский переговорит с кандидатами на пост, который ранее занимал Ермак.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что из-за корупционного скандала позиции Зеленского на переговорах по урегулированию украинского конфликта могут ослабнуть.
Иван Мусатов

