В Британии испугались «нового оружия Путина»
Разработанные российской компанией Neiry голуби с чипами могут использоваться для шпионажа. О «новом оружии [президента России Владимира] Путина» написала британская газета The Sun.
Авторы статьи предполагают, что обычные птицы, которые не привлекают никакого внимания, могут незаметно снимать все, что видят, или собирать данные с помощью скрытых сенсоров.
Таблоид также отмечает, что такая технология, не вызывающая подозрений, позволяет проводить мониторинг зон ведения боевых действий.
Напомним, в конце ноября российская компания Neiry сообщила, что разработала голубей-биодронов под названием PJN-1. В мозг птиц встроили нейроинтерфейсы, с помощью которых ими можно управлять.
Читайте также: