В Британии испугались «нового оружия Путина»

The Sun: российские голуби-биодроны могут использоваться для шпионажа
Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Разработанные российской компанией Neiry голуби с чипами могут использоваться для шпионажа. О «новом оружии [президента России Владимира] Путина» написала британская газета The Sun.



Авторы статьи предполагают, что обычные птицы, которые не привлекают никакого внимания, могут незаметно снимать все, что видят, или собирать данные с помощью скрытых сенсоров.

Таблоид также отмечает, что такая технология, не вызывающая подозрений, позволяет проводить мониторинг зон ведения боевых действий.

Напомним, в конце ноября российская компания Neiry сообщила, что разработала голубей-биодронов под названием PJN-1. В мозг птиц встроили нейроинтерфейсы, с помощью которых ими можно управлять.

Лидия Пономарева

