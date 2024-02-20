ТАСС: В Киеве назвали блокаду границы с Польшей угрозой нацбезопасности Украины

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Блокировка пограничных пунктов пропуска польскими протестующими фермерами, представляет прямую угрозу безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра инфраструктуры страны Александра Кубракова. «Издевательством» назвал ситуацию на украинско-польской границе и президент Владимир Зеленский.
«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное <…> новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», — отметил украинский лидер в очередном видеообращении в своём Telegram-канале.Фуры, перевозящие военную технику и боеприпасы для Украины, три дня не могут преодолеть границу с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на волонтера Назара Смыка. Он добавил, что эти фуры должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позициях.
Напомним, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.
В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.
При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.
Власти Украины призывают польскую сторону найти решение проблемы и подчеркивают ущерб для украинской экономики и подрыв принципов солидарности двух стран.
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