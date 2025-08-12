ТАСС: в Сербии начнут отстранять пророссийских политиков под давлением Запада

12 августа 2025, 16:28

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут может начать отправлять в отставку ряд пророссийских политиков под давлением Запад. Об этом сообщает источник агентства ТАСС.





Как рассказал собеседник издания, отставки должны начатьсяв начале следующей. В своем кабинете Мацут хочет внести перестановки, а также отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич



Источник агентства отметил, что таким образом Запад намерен ослабить связь Сербии с Россией. Дело в том, что команда Мацута может фактически заблокировать любые решения правительства, в том числе вопросы об антироссийских санкциях.





«Таким образом, если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений», — говорится в сообщении.