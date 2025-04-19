ТАСС: Вице-премьер Сербии Вулин не вошёл в новый состав правительства из-за давления Брюсселя

Заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединённые Штаты могут выйти из переговоров по Украине, стало настоящим подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Причём ранее примерно о том же говорил и президент страны Дональд Трам, по давней привычке бизнесмена называя процесс мирного урегулирования «сделкой».