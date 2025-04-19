ТАСС: Вице-премьер Сербии Вулин не вошёл в новый состав правительства из-за давления Брюсселя

Александар Вулин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Занимавший ранее пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей пророссийской позицией, не вошёл в новый состав правительства республики. Причина заключается в давлении, которое Запад оказывал на президента страны Александра Вучича.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, представители Евросоюза прямо требовали от сербского лидера, чтобы тот убрал Вулина из нового состава кабинета министров.
Ранее он сообщил ТАСС, что в ЕС запустили процедуру внесения бывшего вице-премьера Сербии в санкционный список после его выступления в Европарламенте. В своей речи Вулин сделал несколько заявлений об отношениях своей страны с Брюсселем и Москвой, которые крайне не понравились представителям Евросоюза.
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«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал источник.
Ранее он сообщил ТАСС, что в ЕС запустили процедуру внесения бывшего вице-премьера Сербии в санкционный список после его выступления в Европарламенте. В своей речи Вулин сделал несколько заявлений об отношениях своей страны с Брюсселем и Москвой, которые крайне не понравились представителям Евросоюза.
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Александр Бойцов