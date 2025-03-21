Сербский вице-премьер Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией

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Российские спецслужбы оказывают значительную помощь в борьбе с организуемыми извне попытками совершения цветной революции в Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что спецслужбы обоих государств ранее официально договорились о сотрудничестве в области противодействия цветным революциям, и это соглашение остаётся в силе. Политик отметил, что российская сторона оказывает всемерную поддержку спецслужбам Сербии, в первую очередь, информационную.
В Сербии уже несколько месяцев продолжаются акции протеста и митинги студентов и сторонников оппозиционных сил. Они начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Например, 15 августа в Белграде прошёл митинг, в котором, по данным МВД республики, приняли участие 107 тысяч человек.
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«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.
В Сербии уже несколько месяцев продолжаются акции протеста и митинги студентов и сторонников оппозиционных сил. Они начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Например, 15 августа в Белграде прошёл митинг, в котором, по данным МВД республики, приняли участие 107 тысяч человек.
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Александр Бойцов