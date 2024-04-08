Тавровский: Отношение Японии к РФ — открытие второго фронта холодной войны

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Востоковед, преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский прокомментировал вводимые Японией ограничения на поставку товаров в Россию.
Он отметил, что ухудшение российско-японских отношений началось с началом СВО.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. С 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.
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«У японцев был интерес к сотрудничеству с РФ в области энергоресурсов. Они много вкладывались в Сахалин, в природный газ. Но сегодня они ведут дело к сворачиванию. … То, что происходит, нельзя назвать ничем иным, кроме как открытием второго фронта холодной войны на востоке», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Тавровский.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. С 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.
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Мелисса Тимофеева