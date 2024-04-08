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Тавровский: Отношение Японии к РФ — открытие второго фронта холодной войны

08 апреля 2024, 18:03
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Востоковед, преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский прокомментировал вводимые Японией ограничения на поставку товаров в Россию.
Он отметил, что ухудшение российско-японских отношений началось с началом СВО.

«У японцев был интерес к сотрудничеству с РФ в области энергоресурсов. Они много вкладывались в Сахалин, в природный газ. Но сегодня они ведут дело к сворачиванию. … То, что происходит, нельзя назвать ничем иным, кроме как открытием второго фронта холодной войны на востоке», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Тавровский.



Ранее сообщалось, что с 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. С 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.

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#япония
#запрет
#сво
#сахалин
#рф
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Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16
Newsbreak.gr: Греция планирует передать Украине 32 истребителя F-16
08 апреля 2024, 18:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Греция хочет продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, при этом из них 32 самолета F-16, скорее всего, передадут Украине. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.
Издание утверждает, что греческий план реформирования ВВС «Повестка дня 2030» предполагает, что к этому времени у страны появится 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, а более старые истребители будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако, чтобы покрыть расходы, устаревшую технику планируется продать.

«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — говорится в публикации.

Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.

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#украина
#страны
#расходы
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#поставки
#истребители
#пентагон
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Политолог Мезюхо заявил об усталости украинского общества от Зеленского
08 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/JARAMA

Политолог Иван Мезюхо заявил, что украинское общество испытывает усталость и в нём растёт недовольство политикой действующего президента страны Владимира Зеленского.
«Внутри украинского общества растёт недовольство не столько кадровыми перестановками внутри украинской власти, сколько политикой действующего полулегитимного главы государства Зеленского. Весомая часть общества, при этом не являющаяся пророссийской, устала от боевых действий и коррупции, исходящей со стороны офиса президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО. Он добавил, что совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это понятно всем партнёрам.

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#украина
#владимир зеленский
#политика
#люди
#мнение
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Латвия намерена лишить гражданства совладельца Альфа-Банка
Delfi: Латвия намерена лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена
08 апреля 2024, 17:56

Фото: iStock/william87

Власти Латвии хотят лишить гражданства совладельца Альфа-Банка Петра Авена. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на директора Бюро по защите конституции Эгилса Звиедриса.
Отмечается, что в 2023 году Сеймом были приняты поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют принять соответствующие меры в отношении лиц, поддерживающих власти России.

Для того чтобы лишить бизнесмена гражданства страны, Бюро ожидает оценки украинской стороны, насколько он активно поддерживал действия российских властей. В настоящее время на Украине ведётся расследование в рамках уголовного дела о конфискации финансовых активов бизнесмена.

Авен переехал из Великобритании в Латвию после введения западных санкций. Затем ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения гражданства. Однако источник, близкий к бизнесмену, отмечал, что эта ситуация длится уже довольно долго, поэтому Авен не видит для себя никаких рисков лишения гражданства.

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#латвия
#россия
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Конгресс США предупредил об угрозе столкновения с Ираном
Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана
08 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Racide

Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Ему задали вопрос о причинах угрозы со стороны Ирана и о том, опасно ли это для американцев. Тернер в ответ на это подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются в опасности, поскольку Иран продолжает совершать атаки на войска США в регионе, а администрация президента США Джо Байдена, тем временем, реагирует крайне медленно.

Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.

Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.

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#конфликт
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«Соединенные Штаты распадаются»: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов
Newsweek: в Техасе считают возможным объявление независимости 25 штатов
08 апреля 2024, 17:20

Фото: iStock/rarrarorro

США могут прийти к развалу, если 25 их штатов объявят о независимости. Такое заявление сделал президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер, чьи слова приводит издание Newsweek.
По его мнению, хорошим исходом было бы отделение Калифорнии в отдельное независимое государство, поддерживающее хорошие отношения с США.

Комментируя социалогический опрос по данному вопросу, Миллер пришёл к выводу, что подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма. В данном случае, этот показатель ниже фактического, поскольку компании не знают о правилах проведения опросов по теме отделения или выхода из состава страны.

При этом в заключение он отметил, что США постепенно распадаются.

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#сша
#страны
#политика
#опрос
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В Литве сообщили о прибытии первой группы военных Бундесвера
Министр обороны Литвы Касчюнас: в страну прибывает первая бригада Бундесвера
08 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Первая группа военных Бундесвера прибывает на место службы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Он подчеркнул, что в настоящее время начинается практический этап переброски бригады союзников. Именно этот этап делает весь процесс необратимым.

Первой в страну прибудет группа планирования, состоящая из порядка 20 солдат. Вместе с литовскими бойцами они будут работать над дальнейшими шагами для передислокации.

Отмечается, что к концу текущего года личный состав группы должен быть увеличен до 150 человек. Специалистами будут оценены варианты передислокации, состояние объектов инфраструктуры и их соответствие требованиям немецкого начальства. Порядка 80% подразделений будут направлены на полигон в районе Рудникая на юге Литвы, а остальные — в Рукле в центральной части страны.

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#литва
#германия
#военные
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В ВСУ высмеяли Зеленского, сравнив с Пиноккио
Офицер ВСУ: Зеленский, занижая цифры о потерях, похож на Пиноккио
08 апреля 2024, 16:51

Командир взвода ВСУ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень похож на Пиноккио, когда занижает потери в рядах украинской армии. Об этом пишет журнал New Yorker.
Напомним, Пиноккио является героем сказки Карло Коллоди. Когда этот персонаж врал, то у него увеличивалась длина носа.

Согласно статье, неназванный командир взвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за данные о потерях ВСУ с начала российской спецоперации. По словам украинского лидера, за все время СВО погибла 31 тысяча бойцов ВСУ.

Однако украинский офицер уточнил, что в приведённых данных не учитываются пропавшие без вести. Именно это число составляет большую часть потерь в рядах ВСУ.

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#данные
#сво
#всу
#владимир зеленский
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Додика возмутило возможное принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице
Додик: резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии
08 апреля 2024, 16:42

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине, это может грозить развалом всей страны в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, скорее всего данная резолюция будет принята. Додик назвал ее плохой из-за возможных негативных последствий для отношений внутри Боснии и Герцеговины.

Глава Республики Сербской отметил, что резолюция также будет носить рекомендации к изменению школьных программ о преподавании определенного исторического сюжета.

Речь идет о предложенной Германией и Руандой резолюции о запрете отрицания геноцида в Сребренице 1995 года. Противники резолюции указывают, что в результате этой меры сербов могут начать считать «геноцидным народом».

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#политика
#меры
#отношения
#рекомендации
#рф
#сербия
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В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
08 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/Wirestock

У входа в здание парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
Отмечается, что оппозиция требует отозвать законопроект об иностранных агентах, который должен быть зарегистрирован в бюро парламента 8 апреля.

Один из участников акции протеста сообщил, что многие грузины выступают против введения этого закона, являющегося аналогом российского. По его словам, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Евросоюзу.

В настоящее время у здания парламента проходит немногочисленная акция, поскольку большая часть оппозиции участвует в мероприятии через соцсети. При этом у парламента всё же находятся полицейские, которые не дают пройти в здание даже аккредитованным журналистам.

Ранее, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.

В первом чтении закон об иноагентах приняли в Грузии в марте прошлого года. Тогда в центре Тбилиси прошли протесты, по итогам которых задержанными оказались свыше 60 человек. Также протестующие забросали камнями и подожгли здание парламента.

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#грузия
#протесты
#закон
#иностранный агент
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