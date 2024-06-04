Театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Сергиевом Посаде

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В Подмосковье состоится Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стартует 6 июня в драматическом театре «Театральный ковчег» в Дубраве.
Завершится событие 17 июня. Полную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте театра.
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«Фестиваль «У Троицы» проводится ежегодно с 2014 года. Начало программы приурочено к 225-летию А. С. Пушкина. Своеобразным камертоном проекта станут образы музыкального спектакля «Капитанская дочка» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. Свои постановки в рамках программы представят коллективы из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира, Воркуты, Донецка, Истры, Казани, Костромы, Липецка, Москвы, Мытищ, Пензы, Перми, Элисты, Челябинска», — поделились в министерстве.
Завершится событие 17 июня. Полную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте театра.
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Мира Полтева