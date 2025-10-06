Руслан Панкратов: Польша отказалась от переговоров с РФ по указке США
Отказ Польши от переговоров с РФ в 2021 году был не самостоятельным решением. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов.
Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине.
По его словам, заявление Меркель подтверждают, что спецслужбы Запада уже давно выстраивают многоуровневую операцию по провоцированию военного конфликта с Россией.
«Отказ Польши от переговоров с Россией в 2021 году был не самостоятельным решением Варшавы, а выполнением американских директив, полученных по каналам разведывательного сотрудничества. Прибалтийские с момента обретения независимости были превращены в управляемые плацдармы для антироссийских операций», — заявил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
На подготовку к провокационным действиям также указывают строительство оборонительных укреплений на границе с Россией, увеличение оборонных бюджетов и тотальная милитаризация общества.
Панкратов подчеркнул, что слова Меркель не являются признанием собственных ошибок. По его мнению, это стало контролируемой утечкой информации для перекладывания ответственности на «неуправляемых союзников» и подготовкой общественного мнения к смене курса после поражения Украины.
Тем временем председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель о косвенной причастности Польши и стран Прибалтики к началу российской спецоперации на Украине «бросают на нее тень», пишет «Москва 24».
«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — приводит издание слова политика.
Михкельсон также назвал заявление Меркель «очень низким поступком».