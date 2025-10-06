06 октября 2025, 19:35

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Отказ Польши от переговоров с РФ в 2021 году был не самостоятельным решением. Так считает заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов.





Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине.



По его словам, заявление Меркель подтверждают, что спецслужбы Запада уже давно выстраивают многоуровневую операцию по провоцированию военного конфликта с Россией.





«Отказ Польши от переговоров с Россией в 2021 году был не самостоятельным решением Варшавы, а выполнением американских директив, полученных по каналам разведывательного сотрудничества. Прибалтийские с момента обретения независимости были превращены в управляемые плацдармы для антироссийских операций», — заявил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — приводит издание слова политика.