Озвучено число погибших при атаках Израиля по Тегерану

13 июня 2025, 16:48

Fars: как минимум 78 человек погибли при атаках Израиля по жилым районам Тегерана

Фото: iStock/BornaMir

Превентивные удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели как минимум 78 человек. Ещё более 300 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Fars.