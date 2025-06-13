Озвучено число погибших при атаках Израиля по Тегерану
Превентивные удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели как минимум 78 человек. Ещё более 300 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Fars.
По неофициальным данным, в результате сегодняшней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ирана погибли 78 человек, ещё 329 пострадали.
Напомним, что в ночь на 13 июня руководство Израиля приступило к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
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