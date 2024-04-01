Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам, сообщили в Раде

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Руководство мессенджера Telegram рассматривает запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о спецоперации России. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью изданию «РБК-Украина».
Ранее, 25 марта, группа украинских депутатов зарегистрировала законопроект о государственном регулировании деятельности мессенждера на территории Украины.
Юрчишин отметил, что СБУ мониторит всю активность в интернете, которая может трактоваться как оправдание российской СВО. При этом по этим 26 Telegram-каналам есть конкретные доводы.
Политик подчеркнул, что ранее руководство мессенждера игнорировало запросы украинских властей. Однако после разговоров о возможной блокировке Telegram на территории страны, от администрации поступил ответ.
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Юрчишин отметил, что СБУ мониторит всю активность в интернете, которая может трактоваться как оправдание российской СВО. При этом по этим 26 Telegram-каналам есть конкретные доводы.
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Анастасия Чинкова