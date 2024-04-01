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Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам, сообщили в Раде

Юрчишин: Telegram рассматривает запрос СБУ по 26 каналам, публикующим данные СВО
01 апреля 2024, 11:45
Фото: iStock/Penderev

Фото: iStock/Penderev

Руководство мессенджера Telegram рассматривает запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно 26 каналов, которые публикуют информацию о спецоперации России. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью изданию «РБК-Украина».
Ранее, 25 марта, группа украинских депутатов зарегистрировала законопроект о государственном регулировании деятельности мессенждера на территории Украины.

Юрчишин отметил, что СБУ мониторит всю активность в интернете, которая может трактоваться как оправдание российской СВО. При этом по этим 26 Telegram-каналам есть конкретные доводы.


Политик подчеркнул, что ранее руководство мессенждера игнорировало запросы украинских властей. Однако после разговоров о возможной блокировке Telegram на территории страны, от администрации поступил ответ.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#украина
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#сво
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Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
01 апреля 2024, 12:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идёт о помощи в развитии производства систем обнаружения и подавления дронов, учитывая необходимость повышения количества используемых при конструировании отечественных электронных компонентов.

Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который должен предоставить доклад до 27 апреля.

Накануне стало известно, что в России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда».

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#беспилотник
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#производство
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Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев, заявил Пушилин
01 апреля 2024, 12:27

Фото: iStock/RL Photography

Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
При этом он усомнился в дальнейшем существовании Украины, указав на то, что на данный момент страна полностью потеряла свою экономическую состоятельность.

По словам политика, следующие три-четыре поколения украинцев не смогут выплатить те огромные долги, которые сейчас накопила страна.

Ранее японское издание Shūkan Gendai писало, что в случае продолжения противостояния с Россией, Украина может прекратить существование как отдельное независимое государство. Это связано с тем, что конфликт сильно истощает страну.

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#украина
#россия
#денис пушилин
#долги
#конфликт
#политика
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МИД РФ отправит Украине ноту по теракту в «Крокусе»
МИД РФ: в переданной Киеву ноте отсутствуют требования по теракту в «Крокусе»
01 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/ser-alim

Работа правоохранительных органов по теракту в «Крокус Сити Холле» должна завершиться в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее переданная Украине нота по борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма не содержит требований по теракту. Отдельная нота по данному вопросу будет отправлена украинской стороне позднее, если российские следователи докажут причастность Украины к трагедии.

Отметим, что в отправленной ноте фигурирует лишь требование арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который 25 марта признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году и иных террористических атак на территории России.

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#мид рф
#россия
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией
Глава МИД Армении Мирзоян: проблемы в отношениях с Россией невозможно скрыть
01 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/alexis84

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен. Об этом сообщает Todos Noticias.
По словам Мирзояна, существующие проблемы между государствами невозможно скрыть. Напрямую говорить о возможном разрыве дипломат отказался, ссылаясь на связи в торговле и безопасности. Министр отметил, что на сегодняшний день у Армении и РФ разные мысли.

Мирзоян добавил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.

Ранее министр сообщил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны.

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#отношения
#армения
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#рф
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Путин поручил защитить от обстрелов ВСУ бригады скорой помощи
Путин поручил защитить скорую помощь в прифронтовых регионах от обстрелов
01 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Iulianna Est

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прифронтовые бригады скорой помощи средствами защиты, включая средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России совместно с руководством ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Донецкой областей должны до 27 апреля обеспечить бригады скорой помощи защитой от украинских обстрелов. К ней относятся средства индивидуальной защиты медработников, средства защиты транспорта и средства радиоэлектронной борьбы.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных российских регионов.

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#безопасность
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Стало известно, кто возглавит Верховный суд России
ВККС рекомендовала на должность главы суда Ирину Подносову
01 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/Zolnierek

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято единогласно.

В ходе заседания стало известно, что супруг Подносовой является военным пенсионером, который работает в санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. А её сын – адвокат в Санкт-Петербурге.

Кандидат прошла все необходимые проверки. Также были проверены её близкие родственники, которые имели лишь штрафы за административные правонарушения, выплаченные своевременно.

Уточним, что вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.

Она имеет юридическое образование и работает судьёй с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

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#кандидаты
#пост
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Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе
01 апреля 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ пора заканчивать. Об этом сообщает РИА Новости.
От ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 32,5 тысячи человек, передает региональный Минздрав. Около 75 тысяч человек ранены. По информации источника, есть угроза голода для палестинцев.

Трамп порекомендовал Израилю быть крайне осторожным из-за риска потерять мировую поддержку. Отмечается, что бывший американский лидер сильно недоволен поведением нынешнего правительства Штатов в отношении войны на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#минздрав
#израиль
#операции
#государство
#трамп
#палестина
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Россия готова к отправке военных НАТО на Украину
Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с военными НАТО на Украине
01 апреля 2024, 07:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россия готова к любому развитию событий с войсками НАТО на Украине. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Напомним, накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. Однако, по ее словам, сейчас для этого не самое удачное время. В Финляндии данный вопрос не подлежит обсуждению в настоящий момент.

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что государства, заявляющие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понимать, что и у России в отношении этих государств не будет никаких красных линий.

Гаврилов подчеркнул, что Россия не раз предупреждала вражеские государства о риске прямого столкновения при их возрастающей вовлеченности в конфликт на Украине. Дипломат также отметил, что подобные действия расходятся с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, при этом Россия четко соблюдает все условия.

Напомним, 4 апреля будет 75 лет с тех пор, как в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.

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#новости
#дипломат
#рф
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Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО
Гаврилов: отношения РФ и НАТО характеризуются «более чем холодная война»
01 апреля 2024, 05:25

Фото: istock / Michele Ursi

Отношения Россия и НАТО в настоящее время можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Дипломат предложил провести параллели между историческими эпохами и обратил внимание, что в период холодной войны почти все заявления военного блока начинались «с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». Как считает Гаврилов, данная риторика опять актуальна.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — отметил Гаврилов.
Ранее стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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