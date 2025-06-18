В Тель-Авиве ПВО отражает новую ракетную атаку со стороны Ирана
В столице Израиля Тель-Авиве средства ПВО отражают ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что в городе звучит сирена о воздушной опасности. В небе над Тель-Авивом раздаются взрывы.
Перед этим израильская армия попросила жителей последовать в укрытие из-за готовившейся атаки со стороны Ирана. В убежищах гражданам необходимо пребывать до дальнейших уведомлений.
Ранее сообщалось, что Иран готов нанести ракетный удар по американским базам на Ближнем Востоке в том случае, если США вступят в боевые действия на стороне Израиля.
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