Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие с Россией

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Для Владимира Зеленского обмен военнопленных является способом укрепить доверие с Россией. Об этом пишет американский журнал Time.
«Для Зеленского обмен пленными, подобный тому, который был согласован в Стамбуле, временами служил средством укрепления доверия с русскими», — говорится в сообщении издания.
Журнал отмечает, что таким образом глава киевского режима проверял отношения с РФ с самого начала сво.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Владимира Зеленского не осталось козырей в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер отметил необходимость встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Иван Мусатов