Трамп: нам необходимо встретиться с Путиным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал в интервью для телеканала Fox News.
«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», — сказал Трамп.
Свое заявление президент сделал в ходе своего визита в Абу-Даби.
Ранее Дональд Трамп высказался о позиции Владимира Зеленского на переговорах по конфликту на Украине. По словам главы США, у главы киевского режима не осталось козырей. К тому же Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».
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Иван Мусатов