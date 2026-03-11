Telegraph: операция США против Ирана может стать для Вашингтона новым Вьетнамом
Военная операция США против Ирана может обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом, напоминающим войну во Вьетнаме. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
По оценке издания, США — и в меньшей степени Израиль — оказались в «классической военной ловушке». Полагаясь на подавляющую огневую мощь, Вашингтон может столкнуться с ситуацией, аналогичной вьетнамской войне.
Газета отмечает, что во время войны во Вьетнаме США обладали превосходством в воздухе и наносили удары по ключевой инфраструктуре противника. Несмотря на это, Вашингтон в итоге проиграл в конфликте, хотя выигрывал многие отдельные сражения.
По мнению Telegraph, нынешняя операция против Ирана может повторить этот сценарий, если конфликт затянется и не будет четкой стратегии его завершения. К тому же эта нынешняя кампания стала первым крупным конфликтом со времен войны во Вьетнаме, в котором Великобритания не выступила союзником США с самого начала военных действий.
