Telegraph: операция США против Ирана может стать для Вашингтона новым Вьетнамом

Фото: iStock/rarrarorro

Военная операция США против Ирана может обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом, напоминающим войну во Вьетнаме. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.



По оценке издания, США — и в меньшей степени Израиль — оказались в «классической военной ловушке». Полагаясь на подавляющую огневую мощь, Вашингтон может столкнуться с ситуацией, аналогичной вьетнамской войне.

Газета отмечает, что во время войны во Вьетнаме США обладали превосходством в воздухе и наносили удары по ключевой инфраструктуре противника. Несмотря на это, Вашингтон в итоге проиграл в конфликте, хотя выигрывал многие отдельные сражения.

По мнению Telegraph, нынешняя операция против Ирана может повторить этот сценарий, если конфликт затянется и не будет четкой стратегии его завершения. К тому же эта нынешняя кампания стала первым крупным конфликтом со времен войны во Вьетнаме, в котором Великобритания не выступила союзником США с самого начала военных действий.

Иван Мусатов

