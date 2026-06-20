В Германии зреет бунт против мигрантов

20 июня 2026, 17:55

Welt: полиция ФРГ говорит, что миграционная политика привела к потере страны

Фото: istockphoto/picturesd

Полицейские из Берлина, Кельна и других городов заявляют, что текущая миграционная политика властей ведёт к утрате контроля над криминогенной ситуацией. Материалы расследования журналистки Лив фон Бёттихер, в которых приводятся показания действующих сотрудников правоохранительных органов ФРГ, оказались в распоряжении редакции Welt.