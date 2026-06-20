В Германии зреет бунт против мигрантов
Полицейские из Берлина, Кельна и других городов заявляют, что текущая миграционная политика властей ведёт к утрате контроля над криминогенной ситуацией. Материалы расследования журналистки Лив фон Бёттихер, в которых приводятся показания действующих сотрудников правоохранительных органов ФРГ, оказались в распоряжении редакции Welt.
Как следует из публикации, офицеры жалуются на системные препятствия при задержании нарушителей, имеющих статус соискателей убежища. По их словам, законодательство не позволяет применять эффективные меры воздействия в отношении одних и тех же лиц, которые неоднократно проверяются, но после упоминания статуса беженца освобождаются от ответственности.
В материале также указывается на коррупционные схемы в миграционных ведомствах. Со ссылкой на опрошенных полицейских сообщается, что сертификаты о владении немецким языком, необходимые для получения гражданства, предлагаются к продаже через социальные сети, а процедура сдачи экзаменов не исключает участия третьих лиц.
Один из высокопоставленных сотрудников органов безопасности, чьё имя не раскрывается, назвал выдачу гражданства беженцам «лесным пожаром», угрожающим Германии. По оценке опрошенных правоохранителей, при сохранении текущего курса ситуация может стать необратимой в течение ближайших десяти лет.
В публикации отмечается, что сами нарушители, по наблюдениям полиции, осознают мягкость действующего законодательства и не опасаются правовых последствий. Официальные комментарии от федеральных ведомств на момент выхода материала не приводятся.
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