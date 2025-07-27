Telegraph: Стармер намерен обсудить с Трампом завершение конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом пути, которые приведут к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.
Соответствующий диалог должен состояться во время переговоров лидеров стран в Шотландии. К тому же, Стармер поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Переговоры пройдут 28 июля.
Основной темой встречи станет торговое соглашение между США и Великобританией. Помимо этого, Трамп и Стармер обсудят ситуацию в секторе Газа. В публикации отмечают, что последняя тема должна стать одной из самых проблематичных. Все из-за разницы отношений Стармера и Трампа к ситуации на Ближнем Востоке.
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