Telegraph: Стармер намерен обсудить с Трампом завершение конфликта на Украине

27 июля 2025, 02:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом пути, которые приведут к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.