«Войти в историю и выйти из НАТО»: Трамп хотел уничтожить альянс ещё в 2018 году

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Бывший американский лидер Дональд Трамп хотел уничтожить Североатлантический альянс ещё в 2018 году, об этом сообщил его бывший советник Джон Болтон в интервью для The Washington Post.
«Должны ли мы сейчас войти в историю и выйти из НАТО?», — спросил Болтона Трамп в ходе саммита альянса, который состоялся в Брюсселе в июле 2018 года.
По словам советника, тогда он предложил президенту «не пересекать черту».
Болтон также развеял миф о том, что угрозами уничтожения альянса Трамп просто запугивает союзников, призывая их увеличить расходы на оборону. По его мнению, бывший лидер США абсолютно серьёзен в своих намерениях.
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Евгения Парфентьева