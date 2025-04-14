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Telegraph: в Британии власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

Фото: iStock/ikholwadia

Фото: iStock/ikholwadia

Власти Великобритании обратились к армии в попытках разобраться с забастовками, организованными мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — пишет агентство.

Как оказалось, мусорщикам не понравились новые условия труда, которые внедряют власти. Военных привлекли для того, чтобы они организовали работу в офисе. В случае ухудшения положения, контингент армии может быть увеличен.

Ранее в СМИ писали о появившихся крысах на улицах Бирмингема из-за гор мусора, которые только увеличиваются с начала забастовок. Теперь жители города платят большие суммы, чтобы задействовать частные компании для уборки улиц.

Забастовка связана с решением властей отменить ряд должностных обязанностей. На фоне этого заработная плата рабочих будет снижена на сумму до 8 тысяч фунтов, о чем рассказывает профсоюз Unite. В городском совете Бирмингема в ответ на это заявили, что рабочие смогут сохранить текущую зарплату если согласятся на альтернативную. работу.

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#митинг
NYT: Китай ударил по военной и автомобильной сфере США в ответ на пошлины
14 апреля 2025, 00:12

Фото: iStock/Nastco

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов в США, что может сильно ударить по автомобильной, аэрокосмической и военной американской промышленности. Об этом пишет The New York Times.
«Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников, роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков», — говорится в сообщении.

Таким образом Китай ответил на введение пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. К тому же ранее Пекин узнал о болевой точке американского лидера, которая заключается в страхе пошатнуть положение доллара на фондовом рынке.

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#сша
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#трамп
#си цзиньпин
#промышленность
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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: пришло время заключить мир с Россией
13 апреля 2025, 23:38

Фото: iStock/ronniechua

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что настало время заключить мир с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — пишет Макгрегор.

Напомним, что 11 апреля президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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#россия
#рф
#сша
#пентагон
#мир
#украина
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На Западе рассказали про вопрос Трампа Порошенко* о принадлежности Крыма
NYT: Трамп в свой первый президентский срок спрашивал Порошенко*, чей Крым
13 апреля 2025, 16:58

Петр Порошенко* и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко)

Президент США Дональд Трамп во время первого президентского срока спрашивал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* о принадлежности крымского полуострова. Об этом пишет издание The New York Times.
«Во время одной из встреч во времена первой администрации <...> Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко* согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «Скажите, Крым российский?» — сказано в материале.
По словам экс-президента Украины, хозяин Белого дома способен на невежливые и неожиданные вопросы.

Крым вошел в состав России в результате референдума 2014 года, за такое решение проголосовало большинство. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма решен окончательно.

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#мир
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#украина
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#дональд трамп
#новости
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Будущий канцлер ФРГ Мерц обвинил РФ в атаках на инфраструктуру данных
13 апреля 2025, 14:00

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на информационную инфраструктуру. Об этом пишет Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — прокомментировал Мерц.

Политик призвал защищаться, защищать демократию и свободу, но не уточнил, каким способом. Ранее Мерц говорил о возможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По словам лидера партии ХДС/ХСС, он встретится с Путиным, когда «станет ясно», что ФРГ будет говорить с Россией. Сегодня Мерц, по собственному признанию, не задумывался над этим.

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#россия
#германия
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#политика
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Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул, заявили в МИД
Полищук: Россия привлекает внимание международного сообщества к аресту Гуцул
13 апреля 2025, 13:09

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)

Россией задействованы все дипресурсы для привлечения внимания международного сообщества к ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил журналистам глава 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — сказал дипломат.

Он добавил, что молдавская оппозиция сегодня говорит, что в стране установилась диктатура, а задержание Гуцул называют «предвыборным террором».

«…Обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей», — подчеркнул Полищук.

Евгению Гуцул задержали в конце марта в Кишиневе, арестовав на 20 дней. Сейчас ее перевели под домашний арест на месяц. Отношения Гуцул с молдавским руководством ухудшились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии.

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