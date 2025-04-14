Telegraph: в Британии власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

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Власти Великобритании обратились к армии в попытках разобраться с забастовками, организованными мусорщиками в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — пишет агентство.
Как оказалось, мусорщикам не понравились новые условия труда, которые внедряют власти. Военных привлекли для того, чтобы они организовали работу в офисе. В случае ухудшения положения, контингент армии может быть увеличен.
Ранее в СМИ писали о появившихся крысах на улицах Бирмингема из-за гор мусора, которые только увеличиваются с начала забастовок. Теперь жители города платят большие суммы, чтобы задействовать частные компании для уборки улиц.
Забастовка связана с решением властей отменить ряд должностных обязанностей. На фоне этого заработная плата рабочих будет снижена на сумму до 8 тысяч фунтов, о чем рассказывает профсоюз Unite. В городском совете Бирмингема в ответ на это заявили, что рабочие смогут сохранить текущую зарплату если согласятся на альтернативную. работу.
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Иван Мусатов