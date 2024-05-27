Генсек НАТО заявил о попытках избежать конфликта с Россией

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НАТО делает все возможное, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией из-за ситуации на Украине, и эта цель сейчас является одной из главных для альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Во-первых, одной из задач является помощь Украине — то, что мы уже делаем и должны усиливать... Вторая цель — это предотвращение расширения конфликта за пределы Украины, чтобы он не перерос в масштабную войну между НАТО и Россией в Европе. НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине, и наши войска не будут находиться на украинской территории», — цитирует генсека РИА Новости.
Ранее Столтенберг объявил о планах НАТО по созданию постоянной структуры для организации поставок оружия Украине. Он также отметил, что альянсу необходимо усилить свою роль в обучении украинских военных, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева.
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