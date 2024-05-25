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«Киев это не волнует»: требование Зеленского к НАТО вызвало ярость на Западе

Junge Welt: Киев хочет навредить Западу требованием сбивать российские ракеты
25 мая 2024, 11:42

Киев совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзников, собираясь выдвинуть требование сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО. Об этом заявил обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с ходе поездок на 80-летие высадки в Нормандии и саммит G7 в Италии планирует потребовать большей поддержки со стороны западных стран, а также призвать НАТО своими силами сбивать российские ракеты над Украиной.

Лаутербах подчеркнул, что киевских властей совершенно не волнует, что осуществление такого требования сделает НАТО прямой участницей конфликта.



Обозреватель подчеркнул, что власти Украины действуют как все проигрывающие стороны, а именно, демонстрируют полный нигилизм.

В заключение он подчеркнул, что появляется всё больше признаков того, что Украина и её западные союзники не справляются с конфликтом.

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#нато
#украина
#сво
Беспилотник упал в Адыгее
Кумпилов: в ауле Псейтук в Адыгее упал дрон
25 мая 2024, 12:25

Фото: Telegram-канал Марата Кумпилова

Беспилотник упал в ауле Псейтук в Адыгее. Об этом глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

На месте падения объекта работают сотрудники спецслужб и всех необходимых ведомств.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области. В результате падения дрона никто не пострадал, поскольку в этот момент в составе отсутствовали пассажиры. Однако были повреждены контактная сеть и железнодорожные пути. Из-за этого на некоторое время до устранения неисправностей было приостановлено движение электричек на участке от станции Толоконное до станции Наумовка.

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#беспилотник
#инцидент
#россия
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Два украинца пересекли украинско-румынскую границу с «боем»
Журналист Глагола: два украинца напали на пограничника при переходе границы
25 мая 2024, 12:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Два украинца с «боем» прорвались через украинско-румынскую границу в Закарпатье. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.
Он отметил, что беглецов нашли из-за сработавшей сигнальной мины. Позже отреагировавший на сигнал пограничник хотел остановить их, два раза выстрелив в воздух для предупреждения.

«Однако вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет «Форт 12 Р», – написал Глагола.

По словам автора публикации, убегая мужчины выстрелили в сторону военного пять раз, при этом не попав в него. Им удалось скрыться с оружием.

Из-за мобилизации на Украине подлежащие призыву граждане пытаются покинуть страну различными способами. Доходит до того, что людей работники военкомата хватают прямо посреди улицы.

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#мир
#украина
#призыв
#спецоперация
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Пленный боевик ВСУ заявил о нежелании военных защищать Харьков
Пленный пограничник ВСУ Перепаленко заявил о нежелании солдат защищать Харьков
25 мая 2024, 11:45

Фото:istockphoto/Irina Piskova

Украинские военные не хотят защищать Харьков. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на показания пленного пограничника Украины Николая Перепаленко. По его словам, он и еще три человека в качестве подкрепления выдвинулись на позиции.
«Ребята были на позиции и сказали, что нужно подкрепление. И мы, четыре человека, поехали на подкрепление к ним», – сказал пленный боевик ВСУ.

Перепаленко также добавил, что у националистов кончались боеприпасы, но им никто не помогал, поэтому они решили сдаться. Помимо всего прочего, по показаниям пограничника, не все военные хотели защищать Харьков.

По ранним сообщениям, за неделю украинские неонацисты потеряли в зоне боевых действий более 11,2 тысячи человек. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#всу
#спецоперация
#минобороны рф
#вс рф
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Отступление в Белогоровке и серия атак ВС РФ под Угдедаром: последние новости СВО
25 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/zabelin

ВС РФ провели серию успешных атак на Угледарском направлении. Придвинуться вглубь обороны противника также удалось российским военным в направлении Яснобродовки. О том, где зафиксированы самые ожесточенные бои и где продвинулись ВС РФ читайте в материале «Радио 1».

Слобожанское направление


На окраине Липцев и в Волчанске идут тяжелые бои. ВС РФ продолжают системную работу по снижению боевого потенциала противника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Сватовско-Купянское направление


Российские войска продвигаются в направлении Стельмаховки, а также ведут бои непосредственно в Берестовом. Линия боевого соприкосновения в настоящее время не изменилась.

В Германии раскрыли тактику ВСУ для защиты Харькова
В Германии раскрыли тактику ВСУ для защиты Харькова

Северское направление


ВС РФ отступили с нескольких опорных пунктов северо-восточнее Белогоровки. В то же время ВСУ выбиты к югу от населенного пункта, а также уточнена конфигурация фронта к юго-западу от Спорного.


Авдеевское направление


Российской армии удалось полностью освободить Уманское, развивая дальнейшее наступление в направлении Яснобродовки.

Угледарское направление


ВС РФ провели серию успешных атак, заняв несколько лесополос к югу от Константиновки. Западнее Новомихайловки продолжаются встречные бои.


Запорожское направление


В районе Работино идут бои с применением средств дальнего поражения с обеих сторон. Активное противостояние зафиксировано северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


ВС РФ штурмуют позиции противника в Парасковиевке, есть небольшие продвижения. В районе Нетайлово идёт зачистка окраин населённого пункта от остатков украинского гарнизона, который уже начал отходить в Карловку и готовиться к дальнейшей обороне.

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#сво
#контрнаступление
#харьков
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Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани — фото
Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани
25 мая 2024, 10:55

Фото: istock / Leonid Ikan

ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал фото объекта, но подробностей о нем не привел.

В настоящее время также неизвестно о характере повреждений.

Рогозин добавил, что ответственность за произошедшее возможно лежит на Вашингтоне, так как именно он курирует действия Киева.
Прежде украинские СМИ сообщали об ударе по радиолокационной станции большой дальности «Воронеж». Однако информация о повреждении этого объекта не подтверждена.

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#станции
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#рогозин
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Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Al Mayadeen: солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР
25 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Украинские военные бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет издание Al Mayadeen.
В материале говорится, что ВСУ повторяют попытки бегства, как когда-то поступили во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике. Боевики жалуются на нехватку личного состава и отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.

Авторы статьи уверены, что средства, выделенные союзниками Киева на укрепление обороны ВСУ, были растрачены или присвоены.

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#контрнаступление
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Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка
Генштаб ВСУ признал успехи ВС России на Покровском направлении
25 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Генштабе ВС Украины сообщили, что российская армия успешно продвигается на Покровском участке, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ стараются сдержать позиции у населённого пункта Евгеньевка, где их ранее разгромили российские военнослужащие.

Согласно сведениям Генштаба, сложными для ВСУ оказались отрезки у Харькова, Купянска и Краматорска. На этих участках фронта украинские военные сталкиваются с мощнейшим давлением ВС РФ.

Прежде сообщалось, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Вооружение США со спутниковым наведением не справляется с российскими помехами
WP: Вооружение США со спутниковым наведением не справляется с помехами РФ
25 мая 2024, 10:05

Фото:.istockphoto/Aleksandr Golubev

Штатовские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают помех России. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на военных чиновников Незалежной.
По данным журналистов, это вынуждает боевиков ВСУ прекратить использование некоторых видов западных вооружений, поскольку их эффективность упала. В материале сказано, что РФ подавляет современное оружие Запада. В частности, снаряды Excalibur с GPS-наведением и системы HIMARS.

До этого генштаб ВСУ признавал потери позиций к востоку от Евгеньевки на Покровском направлении. Также американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер заявлял, что украинские неонацисты продолжают отступать на Харьковском направлении.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой страны коллективного Запада начали поставлять вооружения Украине, представив миротворческую миссию России, как «вторжение». Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.

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#оружие
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В Грузии нашли могилу воевавшего за ВСУ спецназовца
В Грузии найдена могила погибшего в зоне СВО спецназовца Гогиашвили
25 мая 2024, 09:30

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В зоне СВО ликвидирован профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций министерства обороны Грузии. Об этом пишет РИА Новости.
Гогиашвили был наёмником и принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Военного ликвидировали 9 марта на запорожском направлении. В МИД Грузии подтвердили эти данные.

Прежде российское подполье сообщило, что наемники из Грузии находятся на территории Константиновки в Донецкой народной республике. При этом в отличии от боевиков из Европы они тщательно скрывают свое присутствие в зоне СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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