Киев совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзников, собираясь выдвинуть требование сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО. Об этом заявил обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с ходе поездок на 80-летие высадки в Нормандии и саммит G7 в Италии планирует потребовать большей поддержки со стороны западных стран, а также призвать НАТО своими силами сбивать российские ракеты над Украиной.
Лаутербах подчеркнул, что киевских властей совершенно не волнует, что осуществление такого требования сделает НАТО прямой участницей конфликта.
Обозреватель подчеркнул, что власти Украины действуют как все проигрывающие стороны, а именно, демонстрируют полный нигилизм.
В заключение он подчеркнул, что появляется всё больше признаков того, что Украина и её западные союзники не справляются с конфликтом.
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Лаутербах подчеркнул, что киевских властей совершенно не волнует, что осуществление такого требования сделает НАТО прямой участницей конфликта.
Обозреватель подчеркнул, что власти Украины действуют как все проигрывающие стороны, а именно, демонстрируют полный нигилизм.
В заключение он подчеркнул, что появляется всё больше признаков того, что Украина и её западные союзники не справляются с конфликтом.
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Анастасия Чинкова