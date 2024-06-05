Телеведущая Ким получила мандат депутата Госдумы РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы восьмого созыва телеведущей Марине Ким. Об этом информирует ТАСС.
Памфилова вручила депутатский мандат Ким в здании Центризбиркома РФ. Телеведущая поблагодарила всех и сообщила, что сделает «все возможное и невозможное» для оправдания доверия избирателей.
Напомним, кандидатуру Ким на пост депутата нижней палаты российского парламента выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду».
Ранее сообщалось, что полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай. Возглавить регион Турчаку предложил глава российского государства Владимир Путин.
Читайте также:
Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
В Петербурге начинает работу Международный экономический форум
В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
Напомним, кандидатуру Ким на пост депутата нижней палаты российского парламента выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду».
Ранее сообщалось, что полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай. Возглавить регион Турчаку предложил глава российского государства Владимир Путин.
Читайте также:
Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
В Петербурге начинает работу Международный экономический форум
В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
Екатерина Коршунова