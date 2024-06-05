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В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

05 июня 2024, 10:16
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Петербурге начинает работу 27-й международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. Он традиционно собирает представителей экономики, бизнеса и политики.
Главной темой форума в этом году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа содержит четыре тематических блока. Они соответствуют основной миссии конференции. На полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.

На официальном сайте мероприятия есть расписание на все дни. Так, в среду, 5 июня, после церемонии открытия запланировано 23 мероприятия и два мастер-класса.



На ПМЭФ в этом году ждут свыше 17 000 участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

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#рф
США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ
FT: США готовы дать кредит Киеву на $50 млрд за счёт прибыли от активов России
05 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит на неопределённый срок санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.
Отмечается, что данная инициатива США будет обсуждаться в ходе виртуальной встречи глав Минфинов ЕС, которая состоится 5 июня.

В настоящее время ещё не определены точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентная ставка, а также то, каким способом он будет предоставлен: напрямую или через посредника.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна готова предоставить Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов.

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#санкции
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В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
05 июня 2024, 10:30

Фото: Сайт Кремля

Полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай, сообщает ТАСС.
Возглавить регион Турчаку предложил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил успешную работу сенатора на других должностях и добавил, что Турчаку предстоит активная работа с людьми. Соответствующий указ о назначении сенатора на новую должность опубликовали на сайте официального публикования правовых актов в минувший вторник, 4 июня.

Политическая карьера Турчака началась в 2005 году, когда он вступил в «Единую Россию». Уже в конце 2006 года его избрали на пост председателя координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». А в 2008 Турчак был замсекретаря президиума генсовета партии по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта. Сенатором Совфеда Турчак стал в 2007 году.

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#россия
#совет федерации
#новости
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Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом
Шваб в разговоре с пранкерами признал необходимость мирного решения по Украине
05 июня 2024, 10:18

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признал необходимость мирного решения по Украине. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров, пишет РИА Новости.
«Я согласен (с необходимостью поиска мирного решения), я бы даже сказал, что самым вероятным решением могло бы быть решение наподобие того, что есть между двумя Кореями. Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния», — сказал он.

По его словам, такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей. Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#президент
#радио
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В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием
ФСБ нашла под Артемовском схрон с боеприпасами, заготовленный в 2014 году
05 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что изъято 20 автоматов, около 190 пистолетов, а также почти 20 000 боеприпасов к стрелковому оружию.

«Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса», — добавили в ведомстве.

После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
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В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине
Thai PBS: Таиланд поучаствует в конференции по Украине на уровне замглавы МИД
05 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/Three_k

Таиланд будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии на уровне замглавы МИД. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
Отмечается, что Таиланд был приглашен на предстоящую конференцию, где государство будет представлять замглавы МИД Расс Чаличан. Согласно информации источника, Бангкок выразил поддержку всем инициативам, которые направлены на скорейшее разрешение военного противостояния на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Однако все лидеры стран СНГ отказались принимать данное предложение.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#украина
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Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес Китая дорого обойдется Украине
05 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Об этом Арьев сообщил в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе, передает РИА Новости.
Причинами такого поведения Зеленского, по мнению депутата, является его «звездная болезнь» и окружение, не позволяющее предводителю киевского режима «мыслить трезво». Арьев подчеркнул, что с КНР не следует разговаривать «хамским тоном».

Депутат добавил, что если Китай видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров по любым вариантам сотрудничества.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной
Депутат Госдумы Белик назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной
05 июня 2024, 08:35

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что заявление офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в конфликте на Украине является явкой с повинной. Об этом пишет РИА Новости.
«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине», — сказал он журналистам.

Белик отметил, что именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что все «красные линии» в конфликте на Украине стерты и началась его явная эскалация.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»
Глава ФБР: США грозит теракт, как в «Крокусе», из-за событий на Ближнем Востоке
05 июня 2024, 08:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава ФБР Кристофер Рей заявил, что Штатам может грозить террористическая атака, которая сравнима по масштабу с терактом в российском «Крокус Сити Холле». Об этом Рей сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, передает ТАСС.
Глава ФБР отметил, что за период его пребывания на посту директора ведомства в США было предотвращено множество терактов по всей территории государства. По словам Рея, до атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года в стране уже был зафиксировал повышенный риск насилия.

Он подчеркнул, что присутствует возможность скоординированной атаки на территории Штатов со стороны террористов, которая будет похожа на трагедию в «Крокусе», что вызывает серьезные опасения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения
WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует признаки ухудшения
05 июня 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

По результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. Об этом пишет Wall Street Journal.
Сообщается, что иногда Джо Байден действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания.

Большую часть своей карьеры он пользовался репутацией хорошего переговорщика и эксперта в области юриспруденции, но за последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.

Издание отмечает, что в прошлом году, когда американский лидер вел переговоры о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей менялись каждый день. Помимо этого, в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины. Президент США говорил так тихо, что присутствующие с трудом могли понять его. Отмечается, что он стал заметно реже встречаться с законодателями.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер. Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.

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