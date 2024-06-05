В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Петербурге начинает работу 27-й международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. Он традиционно собирает представителей экономики, бизнеса и политики.
Главной темой форума в этом году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа содержит четыре тематических блока. Они соответствуют основной миссии конференции. На полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.
На официальном сайте мероприятия есть расписание на все дни. Так, в среду, 5 июня, после церемонии открытия запланировано 23 мероприятия и два мастер-класса.
На ПМЭФ в этом году ждут свыше 17 000 участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.
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На официальном сайте мероприятия есть расписание на все дни. Так, в среду, 5 июня, после церемонии открытия запланировано 23 мероприятия и два мастер-класса.
На ПМЭФ в этом году ждут свыше 17 000 участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.
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Дарья Осипова