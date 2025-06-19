«Уже воюют»: Американский офицер выступил с громким заявлением

19 июня 2025, 10:29

Берлетик: США уже вступили в войну против Ирана

Фото: iStock/ivanmollov

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил в социальных сетях, что Соединенные Штаты уже вовлечены в военные действия против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.







«США уже воюют с Ираном», — написал он.