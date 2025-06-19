«Уже воюют»: Американский офицер выступил с громким заявлением
Берлетик: США уже вступили в войну против Ирана
Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил в социальных сетях, что Соединенные Штаты уже вовлечены в военные действия против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
«США уже воюют с Ираном», — написал он.
По его словам, Вашингтон активно выбирает цели для атак, используя разведывательные данные, которые могут получить только американские спецслужбы.
Берлетик отметил, что США предоставляют Израилю необходимые боевые самолеты и бомбы, а также участвуют в заправке самолетов и совместной разработке ракет, которые используются Израилем для предотвращения иранских ответных действий. Он также добавил, что американские военные принимают участие в перехвате иранских воздушных целей.
Аналитик предсказал, что после истощения израильских сил Вашингтон может вступить в более открытое противостояние с Тегераном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ответ Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3». Обе стороны сообщают о погибших и раненых. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их абсолютно неприемлемыми.