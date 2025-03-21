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Темами разговора Путина и эмира Катара были сотрудничество стран и ситуация на Ближнем Востоке

Путин поговорил с эмиром Катара о сотрудничестве и ситуации на Ближнем Востоке
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Темой беседы, продолжавшейся около часа, стали вопросы сотрудничества двух государств и сложная ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Тема развития двусторонних отношений получила развитие с учётом итогов заседания в Дохе Межправительственной комиссии. В ходе беседы главы государств также обменялись мнениями по поводу непростой ситуации в Сирии и секторе Газа. Причём обе стороны отметили важность сохранения территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Путин и Аль Тани подтвердили, что Россия и Катар и далее будут предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в нынешний переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

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NBC: Байден намерен вернуться в большую политику для помощи демократам
21 марта 2025, 17:21

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Бывший президент США Джозеф Байден планирует активно включиться в новые избирательные компании Демократической партии на федеральных выборах и даже выборах на уровне штатов. Он уже встречался с некоторыми лидерами демократов.
О всплеске политической активности у престарелого экс-президента рассказал телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от источников в ближайшем окружении Байдена. Уточняется, что один из тех, с кем встречался бывший глава государства, был новый председатель Национального комитета партии Кен Мартин. Во время встречи однопартийцы обсуждали будущие предвыборные кампании.

По словам собеседников телеканала, Байден планирует заняться сбором средств на эти самые кампании на фоне рекордно низкого уровня популярности и доверия Демократической партии. Наиболее значимая из них — промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. В настоящее время обе палаты высшего законодательного органа страны контролируются соперниками-республиканцами.

Отмечается, что среди лидеров демократов отсутствует единство по поводу того, как можно использовать усилия Байдена для поднятия авторитета и укрепления позиций среди избирателей. Для многих его фигура прочно ассоциируется с поражением в 2024 году, а сам он является скорее «символом прошлого партии, чем её будущего».

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#сша
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Орбан заявил о риске краха экономики Евросоюза при вступлении Украины
Орбан: вступление Украины в ЕС может обернуться экономическим крахом для союза
21 марта 2025, 17:15

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к краху экономики объединения. Свою позицию он озвучил в эфире радиостанции Kossuth, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан отметил, что большинство участников саммита поддержали вступление Украины к ЕС. Он подчеркнул, что процесс вступления будет сопровождаться большими расходами на поддержку Украины, сейчас у Евросоюза нет таких средств.

Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Владимир Зеленский на саммите ЕС вёл себя так, будто Украина уже является членом Евросоюза, хотя на самом деле Зеленский является просителем, который только хочет вступить в союз. Видео со своим заявлением он опубликовал на Facebook*.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону
21 марта 2025, 16:46

Фото: istockphoto / Wlad74

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, которая с 1980-х годов играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Однако в последние годы станция оказалась в центре политических и военных конфликтов, став объектом борьбы за контроль.
Вокруг нее ходит множество слухов, в том числе о том, что США хотят взять ЗАЭС под свой контроль. «Радио 1» расскажет, как она работает, кому принадлежит и почему вокруг неё кипят международные споры.

Что такое Запорожская АЭС


Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая атомная электростанция Европы и одна из самых мощных в мире. Она состоит из шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, общей мощностью 6000 МВт.

Запорожская АЭС играет ключевую роль в энергосистеме региона, обеспечивая электричеством миллионы людей и крупнейшие промышленные предприятия.

В 1978 году в СССР приняли решение о строительстве Запорожской АЭС, а рядом основали город Энергодар. В 1981 году заложили первый энергоблок, а к 1987-му запустили четыре реактора ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт.

В 1989 году ввели пятый блок, но из-за моратория на новые АЭС строительство шестого заморозили. В 1993 году мораторий сняли, и в 1995-м шестой энергоблок подключили к сети. В 1996 году станция перешла под управление «Энергоатома», а в 2000-х на ней внедрили систему радиационного контроля.

Где находится Запорожская АЭС


ЗАЭС расположена в юго-восточной части Украины, в Запорожской области, рядом с городом Энергодар. Станция построена на берегу Каховского водохранилища, что обеспечивает её реакторам необходимое охлаждение.

Энергодар изначально был создан как город-спутник АЭС, где проживают работники станции и их семьи.

Мощность ЗАЭС


Запорожская АЭС — абсолютный лидер по мощности среди атомных станций Европы.

  • общая мощность: 6000 МВт;
  • среднегодовая выработка: 40–42 млрд кВт·ч;
  • доля в энергосистеме Украины: около 21% от всей выработки электроэнергии;
  • обеспечение населения: электричеством снабжаются до 10 миллионов человек.

Кому принадлежит Запорожская АЭС


До 2022 года Запорожская АЭС находилась в ведении украинской компании «Энергоатом». Однако 4 марта 2022 года станция перешла под контроль российских сил, что вызвало международный резонанс.

Сейчас станция остаётся объектом споров и обсуждений на международной арене.

Почему США хотят забрать ЗАЭС


Согласно данным Financial Times (FT), ссылающимся на высокопоставленные источники в украинском правительстве, США намерены установить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) для освоения месторождений редкоземельных металлов.

«Администрация Трампа может стремиться использовать атомную станцию для извлечения редких и стратегически важных минералов, находящихся в распоряжении Украины», — говорится в статье.

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Орбан: В глазах многих лидеров ЕС можно прочитать осознание поражения Украины
21 марта 2025, 16:44

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Многие европейские лидеры вполне осознают, что Украина уже безнадёжно проиграла в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги саммита ЕС, прошедшего 20 марта в Брюсселе.
«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться в конфликт было для Европы плохим решением. Венгры были правы», — сказал политик в эфире радио Kossuth.

Он также добавил, что ситуация со вступлением Украины в Евросоюз «ещё не хороша, но уже улучшается». Орбан пояснил, что со временем всё сообщество вынуждено будет признать, что присоединение к нему Киева означало бы неизбежный крах экономики Европы. Венгерский премьер также напомнил, что в его стране власти организуют опрос населения по поводу приёма Украины в ЕС, а другие государства этого не делают.

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#виктор орбан
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Во Франции хотят отстранить Макрона от власти
Французский политик Дюпон-Эньян: Макрона необходимо отстранить от власти
21 марта 2025, 16:04

Эммануил Макрон (фото: kremlin.ru)

Президента Франции Эммануэля Макрона следует отстранить от власти, поскольку он вводит граждан в заблуждение касательно «российской угрозы». Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х.
По словам политика, Макрон намеренно создаёт ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и поглубже залезть в карманы французов. В связи с этим, его отстранение является жизненно важной необходимостью.

Ранее французский президент назвал Россию угрозой для Европы. Он заявил о необходимости немедленно начать дискуссию об использовании ядерного вооружения Франции для защиты всего Евросоюза.

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