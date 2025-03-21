Темами разговора Путина и эмира Катара были сотрудничество стран и ситуация на Ближнем Востоке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Темой беседы, продолжавшейся около часа, стали вопросы сотрудничества двух государств и сложная ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Тема развития двусторонних отношений получила развитие с учётом итогов заседания в Дохе Межправительственной комиссии. В ходе беседы главы государств также обменялись мнениями по поводу непростой ситуации в Сирии и секторе Газа. Причём обе стороны отметили важность сохранения территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Путин и Аль Тани подтвердили, что Россия и Катар и далее будут предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в нынешний переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.
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В сообщении пресс-службы отмечается, что Путин и Аль Тани подтвердили, что Россия и Катар и далее будут предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии в нынешний переходный период, а также оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.
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Александр Бойцов