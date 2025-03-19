В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между Россией и США упала. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
По его словам, главы государств показали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Шеремет подчеркнул, что президенты сделали серьезный шаг для выстраивания доверительных российско-американских отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.
На сегодняшний день мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, заключил парламентарий.
Напомним, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Разговор президентов длился более двух часов.
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Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов
Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме
На сегодняшний день мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, заключил парламентарий.
Напомним, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Разговор президентов длился более двух часов.
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Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов
Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме
Екатерина Коршунова