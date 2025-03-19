Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа

В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Депутат ГД Шеремет: После разговора Путина и Трампа упала стена недоверия
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между Россией и США упала. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
По его словам, главы государств показали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Шеремет подчеркнул, что президенты сделали серьезный шаг для выстраивания доверительных российско-американских отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.

На сегодняшний день мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, заключил парламентарий.

Напомним, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры ​Путина и Трампа. Разговор президентов длился более двух часов.

Читайте также:

Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов

Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме
#сша
#россия
#мир
#трамп
#переговоры
В России оценили перспективу возвращения в G8
Посол в Великобритании Келин: Россия не стремится вернуться в G8
19 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки» (G8), поскольку и так состоит в большом числе международных организаций. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает Channel 4.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на множество наложенных на нее санкций, не изолирована от мира и все еще является участником многих крупных международных организаций.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте».

До этого Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что исключение РФ из «Большой восьмерки» было большой ошибкой.

Читайте также:

«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм

Захарова: Странно было бы видеть внучку нациста на посту главы ГА ООН

Путин озвучил общее число санкций, введённых против России
#россия
#владимир путин
#дональд трамп
#рф
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ультраправый кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ*
Кандидат в президенты Польши Браун разгромил краской выставку ЛГБТ* в Ополе
19 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/macky_ch

Гжегож Браун, кандидат в президенты Польши и евродепутат от ультраправых, разрушил выставку об ЛГБТ*-тематике в городе Ополе. О погроме сообщил телеканал польский телеканал, выложивший видео в соцсети X, пишет ТАСС.
На кадрах Браун закрашивал стенды, которые поощряли движение ЛГБТ*, черной краской, оставив надпись против пропаганды извращений, а затем сам вызвал полицию.

«Остановите пропаганду извращений», — написал он, используя баллончик.
Организатор выставки заявил, что готов подать против Брауна судебный иск. С кандитата в президенты потребуют возместить ущерб за раскрашенные плакаты.

Выборы главы государства в Польше пройдут 18 мая, и оппозиция, включая ультраправых, активно борется с поддержкой однополых* отношений в стране.

Читайте также:

Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом

«Современная Медея»: мать убила трех дочерей, чтобы сохранить брак

«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
#выборы
#страны
#лгбт
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»
Вольфович: Белоруссия подготовила места для размещения комплексов «Орешник»
19 марта 2025, 01:25

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Белоруссия завершает производство шасси для ракетного комплекса «Орешник» и подготовила инфраструктуру для его размещения на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
Комплекс разработан в рамках сотрудничества Союзного государства: Беларусь производит мобильные платформы, а Россия — гиперзвуковые ракеты. По словам Вольфовича, необходимые машины будут переданы российской стороне для оснащения боевыми модулями.

«Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза», — добавил Вольфович относительно размещения комплекса.
Вольфович подтвердил, что поручения президентов Беларуси и России по развёртыванию комплекса будут выполнены до конца года.

Напомним, Александр Лукашенко в конце 2024 года предложил разместить новейшее российское оружие, включая «Орешник», на территории республики. Владимир Путин поддержал идею, обозначив сроки ее реализации на вторую половину текущего года.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием.

Читайте также:

«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал фанатов новостью о глухоте

«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот

«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа
#россия
#оружие
#испытания
#владимир путин
#производство
#комплекс
#белоруссия
#александр лукашенко
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ назначили врио губернатора Ненецкого автономного округа
Путин назначил Ирину Гехт врио главы НАО
18 марта 2025, 23:15

Ирина Гехт (Фото: kremlin.ru)

Ирина Гехт назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Гехт сменила Юрия Бездудного, который ранее объявил о своей отставке по собственному желанию. Бездудный возглавлял регион пять лет, а его заявление об уходе было сделано 18 марта.

Ирина Гехт будет исполнять обязанности до избрания нового главы НАО. Ранее она занимала пост председателя правительства Запорожской области, который покинула в январе.

До работы в Запорожье Гехт была первым заместителем губернатора Челябинской области и сенатором Совета Федерации от региона. В апреле 2024 года она неофициально взяла неоплачиваемый отпуск и переехала в Запорожскую область, где де-факто возглавила местное правительство, позже оформив переход официально.

Ранее сообщалось, что Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Оно оказалось больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, как указал президент России во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Читайте также:

Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию конфликта на Украине

«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм

Захарова: Странно было бы видеть внучку нациста на посту главы ГА ООН
#правительство
#пост
#переход
#регион
#запорожье
#россия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Белый дом: РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры по Украине
18 марта 2025, 20:43

Фото: iStock/sb2010

Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, который дился более двух часов. По его итогам лидеры, помимо прочего, договорились, что движение к мирному урегулированию начнётся с прекращения ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. Российский лидер поддержал соответствующее предложение и уже дал распоряжение бойцам ВС РФ.

Также сообщается о немедленном начале переговоров по прекращению боевых действий в акватории Чёрного моря и переговоров по полному прекращению огня между Россией и Украиной и установлению постоянного мира. Беседа делегаций начнётся в эти минуты на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух государств отметили, что украинский конфликт «должен был завершиться ещё давно».

Читайте также:

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам

Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов

Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис, заявил Дугин
#россия
#украина
#сша
#переговоры
#конфликт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате