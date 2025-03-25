ВСУ на фоне переговоров РФ и США массово атаковали российские энергообъекты

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Украинская сторона на фоне российско-американских переговоров по вопросам урегулирования конфликта атаковала энергетические объекты РФ. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны.
«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
Так, по данным МО РФ, украинская сторона атаковала беспилотниками инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате действий противника отключилась высоковольтная линия «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2».
Кроме того, FPV-дрон ВСУ ударил по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР.
Вечером 24 марта вражеский дрон сбили в районе мыса Тарханкут в Крыму. БПЛА собирался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
В оборонном ведомстве обратили внимание на недоговороспособность украинской стороны, которая продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.
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Элина Позднякова