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ВСУ на фоне переговоров РФ и США массово атаковали российские энергообъекты

МО РФ: ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам на фоне переговоров в Эр-Рияде
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона на фоне российско-американских переговоров по вопросам урегулирования конфликта атаковала энергетические объекты РФ. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны.
«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным МО РФ, украинская сторона атаковала беспилотниками инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате действий противника отключилась высоковольтная линия «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2».

Кроме того, FPV-дрон ВСУ ударил по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР.
Вечером 24 марта вражеский дрон сбили в районе мыса Тарханкут в Крыму. БПЛА собирался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В оборонном ведомстве обратили внимание на недоговороспособность украинской стороны, которая продолжает ежедневно атаковать российские энергетические объекты.

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Жителя Перми приговорили к 13 годам колонии за денежный перевод ВСУ
ФСБ: житель Перми, отправивший средства ВСУ, получил 13 лет за госизмену
25 марта 2025, 16:40

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Перми приговорили к 13 годам лишения свободы за денежный перевод ВСУ. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ РФ сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что решением суда мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса России о госизмене. Гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу, подчеркнули в ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, пермяк выступил против СВО и отправил со своего личного банковского счёта некую сумму на расчётный счёт Нацбанка Украины в качестве материальной помощи боевикам ВСУ.

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Стало известно, почему РФ и США не приняли совместное заявление после переговоров
Чижов: РФ и США не приняли совместное заявление из-за украинской стороны
25 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/sb2010

Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — отметил Чижов.

Он также добавил, что встреча делегаций РФ и США стала продолжением телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

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25 бойцов ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ из 150 боевиков на границе Белгородской области
На границе Белгородской области 25 бойцов ВС РФ отбили атаку 150 боевиков ССО ВСУ
25 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это произошло накануне. После недели неудач в районе села Демидовка противник попробовал обойти участок в направлении села Поповка, где несли службу российские пограничники. В результате начались боестолкновения. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.

Вечером противник начал отступать, а к ночи из-за постоянного артобстрела ВСУ российский опорник завалило, после чего украинские военные подвезли танк и начали производить удары. Российским бойцам удалось выдержать атаку.

Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.

Российские пограничники смогли успешно отбить атаки, а ВСУ спешно ретировались.

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#всу
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ВС РФ освободили Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области
25 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». А Малые Щербаки освобождены благодаря решительным наступательным действиям подразделений группировки «Днепр».

Также российские войска нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в районе четырёх населённых пунктов Харьковской области и двух сёл в Запорожской области.

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В Судже командир спецназа Аид заснял машину с «пророческой» надписью
В Судже сняли разбитую машину ВСУ с «пророческой» надписью «везу в пекло»
25 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид сфотографировал в Судже разбитую и завалившуюся на бок машину ВСУ с «пророческой» надписью. На откидной задней дверце поверх покрывающей автомобиль пыли выведено: «Везу в пекло».
Фотографию офицер выложил в своём телеграм-канале, который он назвал «Дневник мракоборцев». Машина, напоминающая нашу «Оку», стоит, накренившись, разбитая, без колёс, с выбитыми стёклами. «Пророческая» надпись видна очень хорошо.

«Архивное. Суджа. Как съездили?» — подписал Аид свой пост.

Ранее министерство обороны РФ уже показывало фотографии техники, которую украинские военные бросили при повальном отступлении из Курской области. Публиковались и кадры уничтоженных боевых машин противника. Среди них, например, были американская бронемашина MaxxPro и украинская БМП «Козак».

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