СК РФ: Киев планировал акт ядерного терроризма с помощью удара по Курской АЭС

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Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирована попытка совершения акта ядерного терроризма со стороны киевского режима. ВСУ предприняли атаку на Курскую атомную электростанцию.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания в Курске, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин. Уточняется, что инцидент, ставший основанием для расследования, произошёл в конце октября 2023 года. В ходе следственных мероприятий установлено, что действия киевского режима надлежит квалифицировать как создание реальной угрозы ядерной безопасности.



Согласно материалам следствия, 26 октября 2023 года украинские военные предприняли атаку на Курскую АЭС с использованием трёх беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов, начинённых взрывчаткой, врезался в здание склада для хранения ядерных отходов, повредив его стены. Два других БПЛА упали возле административных построек станции. Российские следователи расценили этот эпизод как целенаправленную попытку подрыва ядерной инфраструктуры.



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