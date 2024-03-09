Тереза Мэй объявила об уходе из парламента Великобритании

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Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила на своей странице в социальной сети Х об уходе из парламента, где проработала 27 лет.
«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — написала политик.
Она выразила намерение углубиться в работу Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми.
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