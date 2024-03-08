Фото: iStock/nevenmn
Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.
Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.
Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.
В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».
Читайте также:
Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину
Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне
Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.
В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».
Читайте также:
Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину
Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне
Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
Сергей Калугин