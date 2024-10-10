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Стало известно, как Украина работала с террористами из Мали

Le Monde: Киев учил боевиков из Мали CSP-DPA производить дроны
10 октября 2024, 11:09
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Киев обучал малийских террористов производить дроны, пишет французское издание Le Monde. Речь идет об альянсе вооруженных сепаратистов CSP-DPA. По данным обозревателей, повстанцы сблизились с Украиной, когда малийская армия взяла город Кидаль в ноябре прошлого года.
Как отметили неназванные лица, сотрудничество радикалов с киевским режимом началось в текущем году. Участники CSP-DPA поехали на Украину через Мавританию, где было повстанческое руководство. На Украине они обучились пользоваться беспилотниками. Обучение проходило в несколько этапов.

«Группа (боевиков) CSP приехала обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась... (в регион Сахеля) и до сих пор там находится», — сказано в материале.


Ранее сообщалось, на что рассчитывал Киев, отправляя ВСУ в Курскую область. Известно, что планы украинских властей были противоречивы.

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Пленный украинец назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата
10 октября 2024, 11:18

Пленный украинец Виктор Исаев назвал ложью слова главы киевского режима Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата. Соответствующие кадры предоставило Минобороны РФ, пишет ТАСС.
По его словам, мобилизация привела к тому, что сотрудники ТЦК ловят людей на блокпостах, остановках, а также в автобусах и поездах. Он отметил, что медкомиссия длится всего пять минут, после этого сразу отправляют на фронт.

«Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского, что боремся за каждую человеческую жизнь — неправда», — сказал он.

В оборонном ведомстве рассказали, что Исаев был уверен в том, что у него есть бронь от призыва на фронт, потому что он 33 года проработал на железной дороге.

По словам начальства, у каждого сотрудника этой отрасли есть бронь. По этой причине, когда в январе 2023 года сотрудники территориального центра комплектования пришли к Исаеву с повесткой, он не стал сопротивляться и отправился в военкомат, а после этого оказался на фронте.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#военкомат
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В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Депутат Белик: вступление Украины в НАТО станет роковым шагом для страны
10 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ключевой пункт «мирного плана» Владимира Зеленского, согласно которому Украина должна вступить в НАТО, станет роковым шагом для страны.
Напомним, что в России уже не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО.

«Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру», — заявил Белик.

Он пояснил, что Запад постоянно манипулирует установкой «Украина в НАТО», однако лишь использует эту страну для сведения геополитических счетов с Россией.

Белик напомнил, что западные политики постоянно делают различные заявления, отмечая, что Украина то становится ближе к НАТО, то наоборот отдаляется от него. При этом регулярно звучат обещания о скором вступлении Украины в альянс, которое спасет ее от всех проблем.

Таким образом, депутат считает, что официальное вступление Украины в НАТО будет означать, что страны альянса должны будут принять не опосредованное, а самое прямое участие в конфликте.

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#зеленский
#запад
#пентагон
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Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ в Ливане
FT: операция ЦАХАЛ в Ливане не закончится до американских выборов
10 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада.
По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».

Он добавил, что израильская армия вряд ли прекратит вторжение после достигнутых ею успехов несмотря на то, что западные политические элиты этого хотят. Упоминается некий согласованный политический план, однако, похоже, что у ЦАХАЛа свои планы.

«Две недели назад израильтяне говорили об ограниченном наземном вторжении на пару недель, но эти две недели, похоже, растягиваются», — резюмировал собеседник издания.
Операция ЦАХАЛ «Железные мечи» продолжается с 7 октября 2023 года. Тогда боевики палестинской группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля.

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#сша
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Россия наступает: что ждет Курскую область после успешного прорыва ВС РФ
Алаудинов: ВС РФ продвигаются вперед в Курской области
10 октября 2024, 05:33

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о значительном продвижении российских войск на более чем 10 участках в Курской области.
По его словам, Вооруженные силы России продолжают успешное наступление и захватили несколько опорных пунктов противника.

Алаудинов также отметил, что российские подразделения ведут планомерные действия, выдавливая украинские войска с территории региона, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Российские силы постепенно освобождают стратегически важные районы области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Алаудинов также добавил, что отряд «Горца» эффективно действовал на данном направлении, уничтожив украинские подкрепления.

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#всу
#минобороны
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Байден в ярости заявил, что Обама совершил ошибку с Украиной в 2014 г.
10 октября 2024, 03:40

Президент США Джо Байден в частной беседе в конце 2023 года заявил, что политика администрации Барака Обамы в отношении Украины в 2014 году была ошибочной.
Об этом сообщает AP со ссылкой на новую книгу редактора The Washington Post Боба Вудворда. По словам Байдена, он был крайне недоволен действиями США в 2014 году, когда Россия присоединила Крым и началась война на Донбассе.

«Они ошиблись в 2014 году. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез», — сказал Байден в разговоре с близким другом.
Президент также выразил сожаление, что США «не должны были позволять Путину просто войти туда» и подчеркнул, что в 2014 году Соединенные Штаты «ничего не сделали» для предотвращения действий России.

Ранее бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера. В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене.

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#крым
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Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины
10 октября 2024, 03:19

Фото: istock/Yury Karamanenko

Генерал-майор Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат», высказал поддержку целям Русской общины, подчеркивая важность сохранения русских традиций и ценностей.

«Цели очень хорошие: сохранение русских традиций и ценностей. Воспитание молодежи в традиционном духе. Чтобы русские стали рожать, перестали пить и сплотились, чтобы русские стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, что считает себя русскими», — заявил Алаутдинов.
Он также отметил, что готов поддержать организации, такие как «Северный человек» и «Русская народная дружина», если они искренне преследуют эти цели и не противоречат принципам Русской общины. По его мнению, такие инициативы могут способствовать объединению и укреплению национальной идентичности среди русского населения.

Ранее сообщалось, что командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.

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#человек
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#атака
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На Западе растет недовольство: Зеленский провально пытается навязать свои условия России
El Mundo: Зеленский отказывается принимать альтернативные мирные планы
10 октября 2024, 02:52

Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские чиновники категорически отвергли любые мирные инициативы, отличающиеся от предложенного Киевом плана, сообщает испанское издание El Mundo.
По информации источников, основная цель Зеленского заключается в том, чтобы заставить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Однако многие западные союзники начинают высказывать скептицизм по поводу неизменных требований Киева, что создает дополнительные сложности в процессе мирных переговоров.

Западные лидеры, по словам экспертов, постепенно пытаются убедить украинскую сторону рассмотреть альтернативные подходы к мирному урегулированию, но на данный момент эти попытки не увенчались успехом. Ожидается, что продолжающиеся боевые действия и отсутствие компромиссов лишь усилят напряженность в регионе и могут привести к новым вызовам для международного сообщества.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».

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#украина
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Израильские ВВС нанесли удар по центру службы спасения в Ливане: есть погибшие
РИА: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, семь погибших
10 октября 2024, 02:12

Фото: istock/MagioreStock

Израильские военно-воздушные силы атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек.
Об этом сообщили полевые источники РИА Новости. Согласно информации, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели. Атака произошла в округе Тира, и местные власти уже начали расследование обстоятельств инцидента.

Это событие произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, и число жертв может увеличиться. Напомним, что ранее в Ливане также сообщали о большом количестве погибших с начала израильских ударов.

Ране сообщалось, что руководство движения ХАМАС сделало заявление насчет пленный израильтян. Оно заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

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Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
10 октября 2024, 02:05

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о недопустимости давления на средства массовой информации, критикующие власть.
Это заявление последовало после публикации журналистов издания «Украинская правда», которые обвинили офис президента Владимира Зеленского в систематическом давлении и попытках вмешательства в редакционную политику.

«Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе», — отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что заявления журналистов «Украинской правды» служат тревожным сигналом и не способствуют улучшению имиджа Украины на международной арене.

Кличко также подчеркнул, что в этом году имели место резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, которые высказывают критику в адрес властей.

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