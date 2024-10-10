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Киев обучал малийских террористов производить дроны, пишет французское издание Le Monde. Речь идет об альянсе вооруженных сепаратистов CSP-DPA. По данным обозревателей, повстанцы сблизились с Украиной, когда малийская армия взяла город Кидаль в ноябре прошлого года.
Как отметили неназванные лица, сотрудничество радикалов с киевским режимом началось в текущем году. Участники CSP-DPA поехали на Украину через Мавританию, где было повстанческое руководство. На Украине они обучились пользоваться беспилотниками. Обучение проходило в несколько этапов.
Ранее сообщалось, на что рассчитывал Киев, отправляя ВСУ в Курскую область. Известно, что планы украинских властей были противоречивы.
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«Группа (боевиков) CSP приехала обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась... (в регион Сахеля) и до сих пор там находится», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, на что рассчитывал Киев, отправляя ВСУ в Курскую область. Известно, что планы украинских властей были противоречивы.
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Никита Кротов