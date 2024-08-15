Террористы в Тобольске начинили взрывчатку гвоздями – видео ФСБ

Проиранские силы, управляемые Тегераном, могут нанести удар по мирной инфраструктуре у города Хайфа в Израиле, чтобы избежать большого количества жертв среди гражданских и не спровоцировать ответный удар. Об этом со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает агентство Bloomberg. При этом нападение может быть и более интенсивным — с ударами по АЭС, военным объектам, опреснительным установкам и мощной кибератакой, указано в материале.