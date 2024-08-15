Террористы в Тобольске начинили взрывчатку гвоздями – видео ФСБ

Фото: Фотобанк Московской области
ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержанные являются сторонниками идеологии массовых убийств.
В ведомстве добавили, что взрывотехники уничтожили взрывчатки. У задержанных также нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств и видео их испытаний. <>
На опубликованных ФСБ кадрах видно, как двух мужчин ловят у входа в супермаркет. Один из них уже признался, что оставил взрывчатку, но не знал, когда она должна была сдетанировать. На записи также видно, что взрывчатку начинили гвоздями.
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«Задержанные планировали подрыв самодельного взрывного устройства на объекте ОВД Подольска», – сообщает Коммерсантъ со ссылкой на ФСБ.
В ведомстве добавили, что взрывотехники уничтожили взрывчатки. У задержанных также нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств и видео их испытаний. <>
На опубликованных ФСБ кадрах видно, как двух мужчин ловят у входа в супермаркет. Один из них уже признался, что оставил взрывчатку, но не знал, когда она должна была сдетанировать. На записи также видно, что взрывчатку начинили гвоздями.
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Лия Мурадьян