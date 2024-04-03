Террористическая активность Украины требует повышенной готовности всех служб — Песков

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Террористическая активность Киева требует от всех служб повышенной готовности и принятия мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что специалистам МВД следует работать в условиях, приближенных к военному времени. Это позволит обеспечить россиянам спокойную жизнь.
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