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Тещу премьера Британии Сунака выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

09 марта 2024, 01:38
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула в верхнюю палату парламента писательницу и благотворительницу Судху Мурти, которая приходится тещей премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, сообщает ТАСС.
Индийский премьер Нарендра Моди назвал это выдвижение признанием вклада Мурти «в социальную работу, филантропию и образование». Он выразил радость по данному поводу и пожелал плодотворной работы Мурти.

Моди также отметил, что ее присутствие в парламенте свидетельствует о мощной «женской силе» в Индии и потенциалом женщин в формировании судьбы индийской нации.


Верхняя палата Индии включает 245 членов. Из них большинство избираются законодательными собраниями, а 12 депутатов назначает лично президент — в основном, за вклад в искусство, литературу, науку, общественную и социальную деятельность.

73-летняя Мурти известна как педагог, филантроп и писательница на языках английском и каннада. Она является супругой бизнесмена Нараяной Мурти, со-основателя IT-компании Infosys. У них двое детей, в том числе модельер Акшата Мурти — жена Сунака.

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта
09 марта 2024, 02:07

Фото: РИА Новости

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.
Как выразился Полянский, ряд европейских политиков безответственно пытаются добиться эскалации украинского конфликта до прямого столкновения России и НАТО. Сложно толковать иначе слова французского президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину, заметил первый зампред России при ООН.

Среди прочего он упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера о разрушении Керченского моста, а также обратил внимание на расследование газеты New York Times о разведывательных станциях ЦРУ на российской границе сразу после переворота на Украине.

Эти и другие вопросы, касающиеся агрессии Запада по отношению к России, планируется обсудить на запрашиваемом заседании Совета безопасности, подытожил Полянский.

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Байден назвал условие для проведения дебатов с Трампом
09 марта 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Президент США Джо Байден заявил, что его участие в дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом будет зависеть от его поведения. Его слова передает ТАСС.
«Это зависит от его поведения», — ответил действующий глава государства на соответствующий вопрос журналистов.

На днях Трамп вызвал Байдена на предвыборные теледебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы США и американцев. Белый дом не дал официального ответа по этому поводу.

Демократу Байдену 80 лет, республиканцу Трампу — 77. Они наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов должны состояться осенью. Первый раунд пройдет 16 сентября в Техасе, второй — 1 октября в Вирджинии, третий — 9 октября в Юте.

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#выборы
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Тереза Мэй объявила об уходе из парламента Великобритании
09 марта 2024, 00:35

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила на своей странице в социальной сети Х об уходе из парламента, где проработала 27 лет.
«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — написала политик.

Она выразила намерение углубиться в работу Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми.

Ранее стало известно о планах Мэй выпустить книгу под названием «Злоупотребление властью», в которой решила рассказать в том числе об инциденте в Солсбери в 2018 году, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом.

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#парламент
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В Польше приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ
08 марта 2024, 21:46

Фото: iStock/delray77

Нижняя палата парламента Польши приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Отмечается, что в голосовании, которое состоялось в сейме, приняли участие 440 депутатов. Из них 435 проголосовали за приостановку действия договора, а пятеро – против.

Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отметил, что страна лишь приостанавливает действие договора, а не полностью выходит из него, поскольку на полный отказ не давали согласия союзники по НАТО.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия вряд ли осмелится напасть на Польшу, поскольку она слишком сильна.

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#польша
#договор
#соглашение
#парламент
#голосование
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Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Госдепа США
Власти Зимбабве внезапно выдворили американских сотрудников USAID
08 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Он рассказал, что в феврале власти Зимбабве задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые оценивали ситуацию в области развития и управления в государстве.

Также Миллер добавил, что американские сотрудники подверглись длительным допросам, запугиванию, а также столкнулись с жестоким обращением со стороны представителей власти.

Американская сторона считает данную ситуацию вопиющим и неприемлемым случаем. Вместе с тем Миллер был возмущён заключением под стражу сотрудников USAID, которых транспортировали по ночам.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что власти Зимбабве до этого заявляли о своём желании возобновить сотрудничество с США и провести демократические реформы.

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#сша
#госдеп
#сотрудники
#африка
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Китай и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине
SCMP: без России саммит по Украине будет похож на «потёмкинскую деревню»
08 марта 2024, 21:20

Фото: iStock/Diy13

Власти Китая и Швейцарии настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине, который без участия Москвы будет напоминать «потёмкинскую деревню». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Отмечается, что Пекин и Бёрн имеют прагматичный взгляд на то, как достичь мира. Они не допускают формата переговоров без участия обеих сторон, поскольку в противном случае встреча может стать дипломатическим эквивалентом «потёмкинской деревни».

Также собеседники издания, подчеркнули, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провёл беседу с представителями Евросоюза. Он заявил им, что саммит не должен стать конференцией по разработке плана, которого потом принудят придерживаться Россию.

При этом источники из европейских стран заявили, что при принятии решения всё-таки будут придерживаться интересов украинской стороны.

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#украина
#россия
#китай
#саммит
#переговоры
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Военэксперт Литовкин ответил на сообщения об американских F-35 с ядерным оружием
08 марта 2024, 20:43

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал распространившуюся информацию о том, что американский истребитель F-35 был сертифицирован для несения ядерного оружия.
Собеседник RT подчеркнул, что F-35 является многофункциональным самолётом, который может наносить удары по наземным и надводным целям, а также вести бои с другими самолётами в воздушном пространстве. Однако эти истребители, как и любые другие, можно сбить.

F-35 заметен на радарах любой системы ПВО, поэтому по нему можно оперативно нанести удар в случае обнаружения, отметил Литовкин.

При этом он добавил, что эти самолёты, как впрочем и многие американские истребители, могут быть сертифицированы под несение ядерного оружия.

Также военный эксперт отметил, что США очень хорошо создают рекламу, поэтому всегда выдают желаемое за действительное. Таким же образом они говорили про РСЗО HIMARS, танки Abrams и Leopard, которые сейчас российские войска успешно уничтожают. Поэтому «непобедимой «вундервафли» не существует», ​заключил Литовкин.

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#сша
#истребитель
#вооружение
#ядерное оружие
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Прдставитель МИД Украины ушёл в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ушёл в отставку
08 марта 2024, 20:25

Фото: iStock/Tashka

Официальный председатель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко ушёл в отставку. Об этом он написал в своих соцсетях.
Представитель внешнеполитического ведомства не раскрыл причины своего решения. Однако его отставка произошла на фоне сообщений о возможном увольнении президентом Украины Владимиром Зеленским главы МИД Дмитрия Кулебы.

Николенко отметил, что быть официальным представителем МИД Украины было для него большой честью и ответственностью.

Также он уточнил, что его будущее место работы также связано в какой-то степени с дипломатической службой.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить главу МИД Кулебу, поскольку в офисе президента есть много претензий к министру.

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#мид
#украина
#увольнение
#владимир зеленский
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«Воры и убийцы»: Эрдоган обвинил израильские власти в преступлениях в Газе
Эрдоган: Жестокость Израиля в Газе становится более масштабной
08 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Преступления, которые Израиль совершает в секторе Газа, становятся всё более жестокими, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.
«Израильское правительство — это воры. Израильская администрация во главе с Нетаньяху — лжецы. Израильское правительство во главе с Нетаньяху — фашистское. Главарь нацистов, который еще вчера хотел уничтожить многие слои населения, особенно евреев, утверждая, что они являются высшей расой, сегодня находится в израильской администрации», — прокомментировал происходящее Эрдоган.

По его словам, правительство, которое совершает убийства мирных женщин и детей, прикрываясь идеями сионизма, нельзя охарактеризовать иначе как «трусливое и жестокое».

Напомним, 8 марта пять человек в палестинском лагере беженцев погибли при сбросе коробок гуманитарной помощи с самолёта. Как сообщил источник CNN, воздушное судно принадлежало не Иордании. Кому именно — ещё предстоит выяснить.

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#сектор газа
#израиль
#реджеп тайип эрдоган
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