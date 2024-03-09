Тещу премьера Британии Сунака выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Президент Индии Драупади Мурму выдвинула в верхнюю палату парламента писательницу и благотворительницу Судху Мурти, которая приходится тещей премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, сообщает ТАСС.
Индийский премьер Нарендра Моди назвал это выдвижение признанием вклада Мурти «в социальную работу, филантропию и образование». Он выразил радость по данному поводу и пожелал плодотворной работы Мурти.
Моди также отметил, что ее присутствие в парламенте свидетельствует о мощной «женской силе» в Индии и потенциалом женщин в формировании судьбы индийской нации.
Верхняя палата Индии включает 245 членов. Из них большинство избираются законодательными собраниями, а 12 депутатов назначает лично президент — в основном, за вклад в искусство, литературу, науку, общественную и социальную деятельность.
73-летняя Мурти известна как педагог, филантроп и писательница на языках английском и каннада. Она является супругой бизнесмена Нараяной Мурти, со-основателя IT-компании Infosys. У них двое детей, в том числе модельер Акшата Мурти — жена Сунака.
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Моди также отметил, что ее присутствие в парламенте свидетельствует о мощной «женской силе» в Индии и потенциалом женщин в формировании судьбы индийской нации.
73-летняя Мурти известна как педагог, филантроп и писательница на языках английском и каннада. Она является супругой бизнесмена Нараяной Мурти, со-основателя IT-компании Infosys. У них двое детей, в том числе модельер Акшата Мурти — жена Сунака.
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Ювелина Бернст