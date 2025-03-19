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The Daily Beast отметило сильное влияние RT

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Американское издание The Daily Beast в статье о прекращении работы радиостанции «Голос Америки»* в США отметило сильное влияние RT.
«Щупальца Russia Today и его филиалов уже протянулись по всему миру, особенно в Латинской Америке», — так пишет The Daily Beast об RT в статье, посвященной радиостанции «Голос Америки»*.

Автор публикации также отметил, что влияние RT велико, а его представители действуют с «витиеватой изысканностью».

Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

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* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.
#сми
#путин
Экс-премьер Швеции Бильдт возмутился из-за баннеров RT в Индии
19 марта 2025, 20:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.
На плакатах RT изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, смотрящие друг на друга. При этом подпись на баннере гласит: «Плечом к плечу».

«В Дели появились проплаченные Россией билборды, продвигающие сотрудничество России и Индии. Это в противовес стартующему сегодня (мероприятию — ред.) Диалогу Райсина?» — написал Бильдт в соцсети X.

Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

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В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
#соцсети
#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#сми
#министр
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В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
Слуцкий: разговор Путина и Трампа стал шагом на пути нормализации отношений
19 марта 2025, 10:11

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал очередным шагом на пути нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Помимо кризисных вопросов, обозначено стремление преодолевать разногласия в двусторонних отношениях. Важно — дальнейшая разморозка экономических контактов и налаживание сотрудничества в этой сфере», — отметил Слуцкий в беседе с RT.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Общение длилось более двух часов.

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«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
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#депутат
#лидер
#киев
#рф
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В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа
Депутат ГД Шеремет: После разговора Путина и Трампа упала стена недоверия
19 марта 2025, 10:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между Россией и США упала. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
По его словам, главы государств показали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Шеремет подчеркнул, что президенты сделали серьезный шаг для выстраивания доверительных российско-американских отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.

На сегодняшний день мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, заключил парламентарий.

Напомним, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры ​Путина и Трампа. Разговор президентов длился более двух часов.

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#сша
#россия
#мир
#трамп
#переговоры
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В России оценили перспективу возвращения в G8
Посол в Великобритании Келин: Россия не стремится вернуться в G8
19 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки» (G8), поскольку и так состоит в большом числе международных организаций. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает Channel 4.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на множество наложенных на нее санкций, не изолирована от мира и все еще является участником многих крупных международных организаций.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте».

До этого Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что исключение РФ из «Большой восьмерки» было большой ошибкой.

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#россия
#владимир путин
#дональд трамп
#рф
#великобритания
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Ультраправый кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ*
Кандидат в президенты Польши Браун разгромил краской выставку ЛГБТ* в Ополе
19 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/macky_ch

Гжегож Браун, кандидат в президенты Польши и евродепутат от ультраправых, разрушил выставку об ЛГБТ*-тематике в городе Ополе. О погроме сообщил телеканал польский телеканал, выложивший видео в соцсети X, пишет ТАСС.
На кадрах Браун закрашивал стенды, которые поощряли движение ЛГБТ*, черной краской, оставив надпись против пропаганды извращений, а затем сам вызвал полицию.

«Остановите пропаганду извращений», — написал он, используя баллончик.
Организатор выставки заявил, что готов подать против Брауна судебный иск. С кандитата в президенты потребуют возместить ущерб за раскрашенные плакаты.

Выборы главы государства в Польше пройдут 18 мая, и оппозиция, включая ультраправых, активно борется с поддержкой однополых* отношений в стране.

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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
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#страны
#лгбт
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