The Daily Beast отметило сильное влияние RT

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Американское издание The Daily Beast в статье о прекращении работы радиостанции «Голос Америки»* в США отметило сильное влияние RT.
«Щупальца Russia Today и его филиалов уже протянулись по всему миру, особенно в Латинской Америке», — так пишет The Daily Beast об RT в статье, посвященной радиостанции «Голос Америки»*.
Автор публикации также отметил, что влияние RT велико, а его представители действуют с «витиеватой изысканностью».
Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.
Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.
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* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.
Элина Позднякова