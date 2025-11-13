В Биробиджане подростки избили 27-летнюю женщину
В Еврейской автономной области произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс. Две несовершеннолетние девушки избили 27-летнюю женщину после словесной перепалки, пишет РИА Новости.
Полицейские оперативно установили личности хулиганок. Это местные жительницы 2008 и 2010 годов рождения, которые уже находятся на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники УМВД проводят проверку по факту нападения.
Ранее стало известно, что в Рио‑де‑Жанейро прошла масштабная полицейская операция в фавелах, которая привела к гибели более 100 человек. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию в бразильском обществе.
Читайте также: