Трамп подписал первые указы и распоряжения после инаугурации

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Президент США Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения после своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляции американских новостных телекомпаний.
В частности Трамп совершил первые назначения на должности в его администрации и сделал ряд распоряжений. Согласно одному из них, теперь в США никогда не будут приспускать флаги над правительственными зданиями в ходе инаугурации президента. Также Трамп сделал первые назначения руководителей в различные госструктуры.
К тому же президент поделился своими эмоциями от чаепития с бывшим лидером США Джо Байденом. Трамп назвал встречу очень приятной и прекрасным обычаем. Когда президента попросили высказаться о решении Байдена помиловать членов своей семьи, то он от комментариев отказался фразой: «Я не собираюсь обсуждать это сейчас».
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Иван Мусатов