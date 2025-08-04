Александр Дубинский заявил, что Трамп готов рассмотреть капитуляцию при условии предложения от Киева
Дубинский: США примут капитуляцию Украины по инициативе Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что США согласятся на капитуляцию Украины перед Россией, если инициатива официально поступит от Владимира Зеленского.
В своём Telegram-канале Александр Дубинский утверждает: «В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины».По мнению депутата, президент Дональд Трамп избегает прямого давления на Киев из-за риска нового импичмента в Конгрессе — поэтому Вашингтон использует косвенные методы, включая недавнее жесткое реагирование на попытки переподчинения НАБУ.
Дубинский, арестованный в 2023 году по обвинению в госизмене (Украина считает его агентом влияния России), продолжает публиковать аналитику через адвокатов.
В марте 2025 года он требовал импичмента Зеленского после дипломатического провала в Вашингтоне, называя встречу с Трампом финальным актом краха режима.