Александр Дубинский заявил, что Трамп готов рассмотреть капитуляцию при условии предложения от Киева

04 августа 2025, 05:30

Дубинский: США примут капитуляцию Украины по инициативе Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что США согласятся на капитуляцию Украины перед Россией, если инициатива официально поступит от Владимира Зеленского.







В своём Telegram-канале Александр Дубинский утверждает: «В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины».