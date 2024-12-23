Трамп пообещал признать в США два пола

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне два пола. Об этом политик заявил в ходе выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона.
«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола - мужчины и женщины», — передают слова Трампа РИА Новости.
На эту идею Трампа зал отреагировал аплодисментами. Сам избранный президент заявил, что «это не звучит особенно сложно, не так ли?».
Ранее в СМИ сообщало, что Дональд Трамп планирует подписать указ, по которому все военные-трансгендеры будут уволены из рядов ВС США. Если это произойдет, то со службы могут уйти порядка 15 тысяч человек.
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