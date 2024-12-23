Трамп: Маск не станет президентом США, так как рожден в ЮАР

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, так как родился в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление Трамп сделал в ходе своего выступления в городе Финикс, штат Аризона. Своими словами он отреагировал на сухи, что Маск заменил его на посту президента. Трамп отметил, что это невозможно, так как миллиардер родился не в США, а в ЮАР.
Илон Маск появился на свет в столице Южно-Африканской Республики Претории в 1971 году. По завершению обучения в школе он сначала переехал в Канаду, а потом в США. Согласно законодательству Соединенных Штатов, пост главы государства может занимать только тот, кто родился на территории США.
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