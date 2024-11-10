В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек до 9 лет

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В Ираке собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Законопроект, как отмечается, внесли на рассмотрение ультраконсервативные мусульманские партии.
По информации газеты, проект нового закона уже прошел второе чтение в парламенте Ирака. Его целями называют приближение страны к более правильному толкованию мусульманского права и защиту молодежи от безнравственных отношений.
Ранее сообщалось, что США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии. Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну, но в настоящее время в ней дислоцировано около 2500 военнослужащих.
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