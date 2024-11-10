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В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек до 9 лет

The Mirror: в Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет
Фото: iStock/SeanWang

Фото: iStock/SeanWang

В Ираке собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Законопроект, как отмечается, внесли на рассмотрение ультраконсервативные мусульманские партии.


По информации газеты, проект нового закона уже прошел второе чтение в парламенте Ирака. Его целями называют приближение страны к более правильному толкованию мусульманского права и защиту молодежи от безнравственных отношений.

Ранее сообщалось, что США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии. Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну, но в настоящее время в ней дислоцировано около 2500 военнослужащих.

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Штаб Трампа отстранился от своего советника, который призвал Киев забыть о Крыме
09 ноября 2024, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Штаб избранного президента США Дональда Трампа отстранился от заявления своего советника Брайана Ланцы, который призвал Киев забыть о возвращении Крыма. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в переходной команде республиканца. По словам собеседника, мнение Ланцы не отражает позицию Трампа, он был нанят лишь для работы в предвыборной кампании.
«Брайан был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит за него», — приводят слова источника.
Напомним, Ланца в беседе с британским Би-би-си (BBC) заявил, что когда власти Украины заявят, что конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян». Он также отметил, что если приоритет украинских чиновников — возврат Крыма и привлечение солдат США к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.

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#сша
#конфликт
#крым
#администрация
#запад
#солдат
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«Американо-немецкий порнофильм категории "Б"»: Захарова высказалась о президенте Германии
Захарова назвала безумцем президента ФРГ Штайнмайера из-за нападения на писателя
09 ноября 2024, 23:20

Фото: iStock/macky_ch

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера безумным правителем, комментируя статью Bild, в которой заявляется о нападении главы ФРГ на писателя Марко Мартина из-за его слов о «Северном потоке — 2». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, часть материала, где говорится, что Штайнмайер ударил писателя по голове может оказаться фейком, но «все остальное правда».
«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — отметила Захарова.
Напомним, по информации Bild, все произошло на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове, заявив, что Мартин и «интеллектуалы» понятия не имеют, насколько трудна работа политиков.

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#писатель
#партия
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#лидер
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Советник Трампа Ланца посоветовал Зеленскому забыть о Киеве
09 ноября 2024, 22:56

Фото: istockphoto/ Oleksii Liskonih

Новая администрация Соединенных Штатов Америки под руководством Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, откажет Украине в осуществлении желания «вернуть Крым», информирует старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.
«Если Зеленский скажет, что мир будет, только если Крым будет у нас, этим он покажет нам, что несерьезен», — рассказал Ланца телевидению Великобритании.

Он отметил, что когда власти Украины заявят, что прекратят военные действия, и конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян».

Брайан Ланца косвенно обратился к украинским чиновникам. Он отметил, что если их приоритет — возврат Крыма и привлечение солдат Соединённых Штатов Америки к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже налажен диалог.

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#военные
#конфликт
#крым
#администрация
#зеленский
#солдат
#сша
#дональд трамп
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МИД Украины: между Зеленским и Трампом налажен контакт
09 ноября 2024, 22:17

Фото: istockphoto/ Dacharlie

Диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен, объявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.
«Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи», — передаёт Сибига на видео, которое опубликовано в социальной сети.

7 ноября Владимир Зеленский рассказал, что провел «отличный телефонный разговор» Дональдом Трампом, который победил на выборах президента Соединённых Штатов Америки. ​Он поздравил ​республиканца с «исторической и убедительной победой». ​Зеленский отметил, что таких результатов Дональд Трамп достиг ​из-за «впечатляющей» избирательной кампании, которую провёл американский политик.

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#сша
#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#сотрудничество
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Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
09 ноября 2024, 21:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно Демократической Республикой», — следует из документа.

Сам договор Владимир Путин подписал в Пхеньяне 19 июня в 2024 году после завершения переговоров председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Данный договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Он основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Документ также будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

С даты обмена ратификационными грамотами между РФ и КНДР договор вступит в силу. Он бессрочный.

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#кндр
#россия
#владимир путин
#сотрудничество
#рф
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Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций
Боррель: ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
09 ноября 2024, 21:52

Фото: istockphoto.com/ru/sinonimas

ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Боррель также призвал ужесточить борьбу с обходом санкций. Согласно информации издания Politico, 15-й пакет санкций против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей, в особенности против СПГ.

Напомним, в апреле текущего года Европейский союз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет реэкспорта российского СПГ через европейские порты. Однако государства ЕС продолжают его закупать.

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Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ
09 ноября 2024, 21:31

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного газа из РФ американским. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со стороны главы ЕК данное предложение прозвучало в адрес избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Дипломат обратила внимание, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку намерена значительно сокращать потребление газа в дальнейшем.

«А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — заключила Захарова.

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в страны Европейского союза продолжается.

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В США заявили о желании Трампа разделить Китай, Россию и КНДР
The Hill: Трамп намерен разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР
09 ноября 2024, 20:52

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщили американские эксперты, передает The Hill.
Уточняется, что Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить эти государства. Дипломаты называют РФ, КНР, Иран и КНДР «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. По данным экспертов, CRINK стремится противостоять главенству Соединенных Штатов на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор подчеркнул, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время избранный глава США подходит к каждому из государств без сильной поддержки союзников, по этой причине он находится в проигрышном положении.

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#сша
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Боррель призовёт Запад поддерживать Украину из-за неопределённости в планах Трампа
09 ноября 2024, 20:43

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank/Стрингер)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель во время своего визита на Украину объявил, что на Совете министров иностранных дел и министерств обороны стран ЕС он призовет к наращиванию помощи Киеву на фоне неопределенности в планах Дональда Трампа.
«Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сказал Жозеп Боррель.

Представитель Евросоюза также заявил, что на данный момент сложно делать предположения о планах администрации Дональда Трампа, так как неизвестна позиция Соединённых Штатов Америки в отношении украинского конфликта на фоне переизбрания президента.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как он боится завершения украинского конфликта.

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