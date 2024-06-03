В Германии рассказали о лжи НАТО в отношении Украины

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Западные официальные лица лгут, говоря, что увеличат поставки оружия на Украину, не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt.
«Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови – это была большая ложь», – отмечает издание.
В статье сообщается, что такая ложь имеет смысл только в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Украина победит в конфликте.
В конце месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи.
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Александр Климов