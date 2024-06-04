Генсек НАТО заявил, что Россия быстрее ожидаемого усилила оборонную промышленность

Фото: сайт НАТО
Россия укрепила свою оборонную промышленность быстрее, чем предполагалось, тогда как странам НАТО понадобилось больше времени на увеличение производства вооружений.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости.
26 мая Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company, сообщил, что Россия производит артиллерийские боеприпасы втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и по стоимости, примерно равной четверти их затрат.
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«Действительно, Россия смогла укрепить свою оборонную промышленность быстрее, чем мы предполагали. В то же время, союзники по НАТО потратили больше времени, чем следовало, на увеличение производства», — отметил он.
26 мая Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company, сообщил, что Россия производит артиллерийские боеприпасы втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и по стоимости, примерно равной четверти их затрат.
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Артем Кузьмин