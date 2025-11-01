Захарова: финансируя Украину, Евросоюз спонсирует терроризм

01 ноября 2025, 19:24

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Финансирование Украины европейскими странами является спонсорством терроризма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный промежуточный кредит ЕС для Киева.





По ее словам, которые приводит портал «Известия», режим на Украине, сложившийся не без помощи западных средств, совершает теракты в отношении мирных жителей тех территорий, которые считает своими.

«Европейский союз каждый день занят только одним. Как еще больше денег вложить в киевский режим? Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма», — ответила Захарова на вопрос журналистов на форуме «Открой Атом».