На Украине оценили возможность отправки в страну иностранных военных

Фото: iStock/Anna_Anikina
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.
Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.
По его словам, единственное, что сейчас действительно необходимо стране – это усиление её армии поставками высокотехнологичного оружия.
Также Подоляк добавил, что вооружение и санкции обсуждаются для того, чтобы изолировать Россию. Однако в настоящее время желаемых результатов от этих обсуждений и решений не последовало.
Читайте также:
Байдену сообщили о скором проигрыше Украины, лишившейся помощи США
Ермак упрекает Запад и считает украинское контрнаступление «успешным»
Otse: К весне 2024 года ЕС должен передать Киеву миллион снарядов
По его словам, единственное, что сейчас действительно необходимо стране – это усиление её армии поставками высокотехнологичного оружия.
Читайте также:
Байдену сообщили о скором проигрыше Украины, лишившейся помощи США
Ермак упрекает Запад и считает украинское контрнаступление «успешным»
Otse: К весне 2024 года ЕС должен передать Киеву миллион снарядов
Анастасия Чинкова