Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации

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ВСУ оказались в патовой ситуации.
Бойцы изнеможены, а снарядов не хватает, чтобы отражать атаки российской армии. Об этом сообщил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после того, как посетил Киев и пообщался с украинскими бойцами на фронте. По словам журналиста, ситуация приобрела драматичный оттенок.
По данным немецкого журналиста, бойцы ВСУ сильно устали. Они находятся на фронте 2 года без отпуска. Также отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в тупик.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.
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«Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», —рассказал Ронцхаймер.
«В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать», — говорит Ронцхаймер.Журналист признал, что армия РФ постоянно продвигается вперед.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.
«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от Запада), контрнаступление прошло довольно успешно», - сказал Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo.Читайте также:
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Мария Фирсова