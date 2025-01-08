The Times: команда Трампа запугивала сотрудников Пентагона

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
Команда действующего президента США Дональда Трампа звонила сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом пишет The Times.
«Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — рассказали источники издания.
Указывается, что один из высокопоставленных чиновников подал в отставку на фоне угроз. Как пишет RT, команда Трампа хочет уволить руководство Объединенного комитета начальников штабов, связанных с генералом армии Марком Милли.
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