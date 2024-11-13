Киев намерен подготовить новое поколение чиновников через обучение в Великобритании

Глава украинского оборонного ведомства Валерий Залужный
Глава украинского оборонного ведомства Валерий Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. Об этом информирует РБК.
Это заявление было сделано на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве. Залужный отметил, что Украина активно обсуждает возможность ежегодного обучения от пяти до семи тысяч студентов в Великобритании. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.
Кроме того, он подчеркнул важность оборонной сферы для британского бизнеса, который проявляет интерес к сотрудничеству с Украиной. В рамках обсуждений также рассматривается возможность снятия законодательных барьеров для привлечения инвестиций в украинское производство оружия, вдохновляясь примерами других стран, таких как Дания.
Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*
Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев. Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.
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Кроме того, он подчеркнул важность оборонной сферы для британского бизнеса, который проявляет интерес к сотрудничеству с Украиной. В рамках обсуждений также рассматривается возможность снятия законодательных барьеров для привлечения инвестиций в украинское производство оружия, вдохновляясь примерами других стран, таких как Дания.
Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*
Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев. Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.
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* признан в России нежелательной организацией
Дарья Осипова