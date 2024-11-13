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Киев намерен подготовить новое поколение чиновников через обучение в Великобритании

Украинские студенты будут обучаться в Великобритании на чиновников
Глава украинского оборонного ведомства Валерий Залужный

Глава украинского оборонного ведомства Валерий Залужный

Глава украинского оборонного ведомства Валерий Залужный объявил о планах отправки тысяч студентов для обучения в Великобритании с целью формирования нового поколения законопослушных государственных служащих. Об этом информирует РБК.
Это заявление было сделано на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве. Залужный отметил, что Украина активно обсуждает возможность ежегодного обучения от пяти до семи тысяч студентов в Великобритании. По его словам, такая инициатива позволит подготовить квалифицированных государственных служащих, которые смогут занять ведущие позиции на региональном и национальном уровнях в течение следующих двух десятилетий.

Кроме того, он подчеркнул важность оборонной сферы для британского бизнеса, который проявляет интерес к сотрудничеству с Украиной. В рамках обсуждений также рассматривается возможность снятия законодательных барьеров для привлечения инвестиций в украинское производство оружия, вдохновляясь примерами других стран, таких как Дания.



Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*

Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев. Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.

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* признан в России нежелательной организацией
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#заявление
#всу
Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу
Школьница из Луганска Савенкова призвала Трампа закрыть скандальный «Миротворец»
13 ноября 2024, 07:28

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Луганская школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта «Миротворец», обратилась к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом закрыть этот интернет-портал. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, создатели и администраторы «Миротворца» должны быть привлечены к судебной ответственности за свои действия. Она отметила, что «Миротворец» нарушает законы о защите частной информации и взял на себя роль суда, обвиняя людей в преступлениях. Савенкова подчеркнула, что в любой части мира государство обязано защищать своих граждан.

«Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт «Миротворец», а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности», — пояснила она.

Школьница также выразила озабоченность тем, что игнорирование работы таких сайтов, как «Миротворец», делает государства Европы соучастниками преступлений.

«Конечно же, сайт «Миротворец» является инструментом запугивания. Он не убивает сам по себе, убивают люди, поверившие преступникам. Олесь Бузина, Дарья Дугина, Андреа Роккелли. Это лишь маленький список убитых после публикации», — объяснила Савенкова.

Фаина Савенкова — 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 2021 году записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, призывая защитить права детей Донбасса на мирную жизнь. Осенью того же года она была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» известен своими противоречивыми публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан.

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#сша
#жизнь
#украина
#сайт
#всу
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Представитель хуситов Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец
13 ноября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/TebNad

Бойцы шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) провели серию атак на американские военные корабли. Об этом в своем Telegram-канал проинформировал военный представитель движения Яхьи Сариа.
По его словам, первая атака была направлена на авианосец «Авраам Линкольн». По словам Сариа, хуситы смогли успешно предотвратить предполагаемую враждебную операцию США против Йемена. Вторая операция была нацелена на два эсминца в Красном море и также завершилась успехом.

Сариа подчеркнул, что атаки продолжались около восьми часов. Они были проведены с помощью высокотехнологичного вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть побережья Красного моря в Йемене, выразило свою поддержку Палестине на фоне конфликта в секторе Газа и анонсировало намерение атаковать любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к этим судам в море, при этом они заявили, что не препятствуют свободе судоходства для других стран в регионе. В результате угроз некоторые компании решили приостановить свои перевозки через Красное море.

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Маск назвал свой пост в команде Трампа «угрозой для бюрократии, не демократии»
13 ноября 2024, 06:45

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск заявил, что после избрания нового президента в США серьезная опасность ждет бюрократию, а не демократию, как настаивает оппозиция. Маск сказал это в отношении недовольных его назначением в администрацию Трампа.

«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал миллиардер в X (ранее Twitter), пародируя высказывания Джо Байдена и Камалы Харрис, которые неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии».
Избранный президент Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство (DOGE), работающее над улучшением госэффективности. К 4 июля 2026 года, к 250-летию США, министерство должно добиться «меньшего и более эффективного правительства». ​

Маск также пообещал, что все действия нового Министерства эффективности правительства будут публиковаться для обеспечения прозрачности. Он пригласил американцев следить за решением задач ведомства и давать обратную связь о тратах.

Маск добавил, что создаст список самых «тупых трат» налогоплательщиков, который, по его словам, будет одновременно и трагичным, и занимательным.

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#сша
#дональд трамп
#twitter
#илон маск
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Киев ​решил сорвать авиасообщение в России
Власюк: новые санкции Украины нацелены на блокировку авиакомпаний в РФ
13 ноября 2024, 05:30

Фото: iStock/syahrir maulana

Украина ввела санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, чтобы осложнить привлечение Россией авиакомпаний из дружественных стран для внутренних перевозок.
Об этом сообщил уполномоченный по санкционной политике офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк в соцсетях. По его словам, иностранные авиакомпании либо будут нарушать санкции, пользуясь услугами российских компаний, либо откажутся от российского рынка из-за невозможности обслуживания.

12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, работающих в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Всего в списке оказалось 63 юридических лица. В сентябре также были введены санкции против 147 юридических и физических лиц, связанных с российской авиаинфраструктурой.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции Запада стали частью долгосрочной стратегии, нанося ущерб мировой экономике и направлены на ухудшение жизни миллионов людей.

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#россия
#санкции
#владимир путин
#украина
#авиакомпании
#зеленский
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Трамп выдвинул кандидатуру ветерана на пост главы Пентагона
Трамп сделал ставку на патриота-ветерана Хегсета для руководства Пентагоном
13 ноября 2024, 04:23

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру американского телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона, передает ТАСС.
В своем заявлении переходная команда Трампа отметила, что для него «честь объявить» о выдвижении Хегсета, подчеркнув его силу и патриотизм.

«С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — говорится в заявлении Трампа.
Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News и возглавляет организации по защите прав ветеранов.

Трамп считает, что на новой должности Хегсет будет смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу.

До этого СМИ сообщали, что Трамп рассматривал кандидатуры сенатора Тома Коттона, Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца.

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#патриотизм
#кандидаты
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Россия и Китай могут начать совместное производство военной техники
Бабич: Россия предложила Китаю сотрудничество в военной сфере
13 ноября 2024, 03:56

Фото: iStock/Zerbor

Россия готова предложить Китаю совместное производство передового оружия и военной техники, сообщил замдиректора ФСВТС Михаил Бабич в беседе с РИА Новости.
Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024.

Бабич рассказал о стремлении к совместной разработке высокотехнологичной продукции, созданию предприятий и сервисных центров, а также к проведению взаимовыгодных научных исследований.

«И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — отметил он.
Бабич также подчеркнул, что успешное применение российской техники в боевых условиях усилило её позиции на мировом рынке. По его словам, число запросов на поставку вооружений, подтвердивших свои высокие характеристики в бою, заметно возросло.

«Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров», — добавил он.

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#новости
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#оружие
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Переговоры по «формуле Вэнса» вызвали тревогу в Киеве
The Economist: в Киеве опасаются переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса
13 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по «формуле Вэнса», что вызывает обеспокоенность в Киеве, сообщает The Economist.
В статье отмечается, что такой подход исключил бы возможность вступления Украины в НАТО и позволил бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.

«Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование», — шутил Джей Ди Вэнс о сути мирного плана Трампа в отношении России, Европы и Украины.
Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс ранее заявлял о своем предпочтении мирных переговоров с Москвой вместо войны, называя планы возвращения к границам 1991 года абсурдными. Он подчеркивал, что США не должны участвовать в конфликте с Россией.

На дебатах с Камалой Харрис Трамп также заявил, что его целью является завершение конфликта, а не победа Украины.

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#сша
#победа
#дональд трамп
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#переговоры
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Президент Израиля призвал Байдена и Трампа сосредоточиться на борьбе с Ираном
13 ноября 2024, 03:05

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Президент Израиля Ицхак Герцог, находясь с визитом в Вашингтоне, выразил мнение, что для администрации США, как нынешней, так и последующей, приоритетом должна быть борьба с Ираном.
На встрече с американским лидером Джо Байденом Герцог отметил, что Израиль продолжает операцию по обеспечению безопасности на границах, ведя боевые действия в Ливане и секторе Газа и стремясь освободить удерживаемых заложников.

По его словам, «корень всех бед» находится в Тегеране. Он обвинил Иран и его союзников в подрыве стабильности, безопасности и призывах к уничтожению Израиля, а также в стремлении к ядерному вооружению.

Герцог подчеркнул, что борьба с Ираном и его влиянием должна оставаться приоритетом США и дальше, чтобы не допустить реализации «их злобных намерений». Кроме того, он отметил, что Иран является «двигателем антисемитизма», что также требует внимания.

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#иран
#джозеф байден
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СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по ​возможным переговорам Трампа с РФ
The Economist: Киев негативно воспринял отсутствие Помпео в команде Трампа
13 ноября 2024, 01:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Украинские службы безопасности выразили обеспокоенность по поводу отсутствия бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа, сообщило издание The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.
По словам источника, это негативное развитие событий, так как Помпео, возглавлявший Госдепартамент с 2018 по 2021 год, демонстрировал большее сочувствие к Украине, чем кандидаты, которые, как предполагается, могут занять ключевые внешнеполитические посты в новой администрации США.

Отсутствие Помпео в будущем кабинете избранного президента повышает вероятность переговоров между США и Россией, которые поставят Украину в невыгодное положение.

12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по данным источников, сенатор Марко Рубио является основным кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа.

Хотя Трамп еще может изменить решение, его полностью устраивает эта кандидатура. The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».

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