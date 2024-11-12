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Боевики ВСУ находятся в беде, поскольку им не хватает пехотинцев и военных поставок, передает журналист Sky News в украинской республике Стюарт Рамзи.
«ВСУ определенно в беде. Они не получают достаточно снабжения, которое им необходимо. Критический момент заключается в том, что у них просто-напросто заканчивается пехота. Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что им не хватает людей на земле для проведения атак», — сказал корреспондент.
Рамзи подчеркнул, что среди украинских военных никто не в курсе, что будет дальше, особенно, если западные союзники, включая Вашингтон, перестанут помогать Киеву.
Ранее чешское издание Časopis argument написало, на что может пойти Украина в отношении Запада, когда поймет невыгодность своего положения.
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Никита Кротов